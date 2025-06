Magnifico videospot za novo pesem posnel v enem kadru

Magnifico s singlom Korak po korak napoveduje skorajšnji izid svojega desetega studijskega albuma Alpe Adria . Na njem bo pevec poslušalcem postregel z domišljeno kombinacijo različnih glasbenih vplivov, ki ga spremljajo skozi vso glasbeno kariero. "Lepoto iščem na tej plošči in v tekstih in v glasbi," nam je zaupal.

Svežo pesem je opremil z videospotom, ki ga je posnel v enem kadru. "To je kot nek film, lahko začneš s tem komadom in potuješ skozi ploščo," nam je zaupal."Komad govori o ljubezni in o trenutku, kako šele naknadno z nekim zamikom, kot nek bumerang, se za nazaj zaveš, ali ti je bilo fino ali ne. Oziroma kadar ti je fino, se kasneje spomniš, da bi lahko bolj izkoristil to, oziroma da bi lahko bolj užival in ti je potem nekako mogoče celo žal," je razkril.