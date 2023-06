Magnifico z novim singlom odpira čakro ljubezni

Magnifico predstavlja novi singl Na obali, ki ob nežni melodiji v srednjem tempu in z ljubezenskim besedilom vabi poslušalca v čudovit svet žlahtne romantike. "Hotel sem napisati skladbo, ki nima zveze s tem, kar vsak dan poslušamo in gledamo. Romantičen poletni komad, primeren za plaža kitariste. Govori o življenjski radosti, hrepenenju po ljubezni in stalno izmikajoči se sreči, ki jo je mogoče s to pesmijo na trenutek tudi ujeti," pa o novi pesmi pravi glasbenik.

Magnifico v poletje in koncertno turnejo Poletna romanca stopa ob spremljavi skladbe Na obali. Žanrsko lahko skladbo opišemo kot lahkotni disko šlager, ki ob nežni melodiji v srednjem tempu in ljubezenskem besedilu vabi poslušalca v čudovit svet žlahtne romantike. icon-expand Magnifico predstavlja romantičen poletni komad, primeren za plaža kitariste. FOTO: Marko Delbello Ocepek Magnifico je tudi tokrat za snemanje skladbe angažiral svojo stalno zasedbo v sestavi Jan Jarni (kitara), Jan Gregorka (bas kitara), Matej Kužel (saksofon), Luka Ipavec (trobenta), Matija Krečič (violina) in Schatz! (bobni). Za produkcijo je v studiu Dom svobode poskrbel brat Aleksander Pešut – Schatz!, piko na i pa dodaja še videospot. Video za skladbo Na obali je koncepiran kot šest ur trajajoča meditacija, v kateri se skladba ponovi 95-krat. Magnificu se zdi to primerno doziranje za hranjenje ljubezenske čakre. S tem je povezana tudi vizualna podoba videa, z enim najlepših sončnih zahodov, ki jih ponujajo spletne video knjižnice. Magnifico, ki je lani v tandemu z bratom Schatzijem ustvaril glasbeno podlago za srbski celovečerni film Vera, izdal kratkometražni album Kafana Ljubljana, katere navdih je bila gledališka predstavo Ojdip Jugoslovanskega dramskega pozorišta iz Beograda, trenutno pripravlja glasbo za predstavo Radovan III. v Somborskem narodnem gledališču.