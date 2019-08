Magnifico z novo skladbo stopil izven svojega okvirja

Magnifico, čigar pravo ime je Robert Pešut , se je že s svojimi prvimi albumi Od srca od srca(1993), Gdo je čefur (1996) in Sexy Boy(1999) uveljavil kot neortodoksno vsestranski skladatelj in glasbenik.

Ob omembi njegove provokativnosti, vsestranskosti in neposrednosti velja omeniti tudi njegovo opozarjanje na homofobijo, prisotno med Slovenci. To je storil tako z razvpito skladbo Magnifico je peder, kot nekaj let kasneje (leta 2002), ko se je podpisal pod besedilo pesmi Samo ljubezen, s katero je skupina Sestre zmagala na nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije in razburkala tako domačo kot tujo javnost.

Leta 2004 je izdal četrti album Export/Import, vključno s hitom Hir ai kam, Hir ai go in eklektičnimGiv Mi Mani. Raznolik album z balkanskimi ritmi je bil dobro sprejet na radijskih postajah in v diskotekah, Magnifico se je z njim predstavil tudi širšemu mednarodnemu občinstvu – njegova glasba se je tako pojavila tudi na kompilacijah, kot so Putumayo, BalkanBeats vol.3 in Swing Style vol.3.