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Glasba

Magnifico za božič pripravlja spektakel v obliki muzikala

Ljubljana, 05. 10. 2026 08.56 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Magnifico

Dvorana Stožice pa bo prizorišče nove karierne avanture Magnifica – tam pripravlja največji božični muzikal v Sloveniji

Izložbe in trgovine sicer – zaenkrat – še niso odete v božično estetiko, Magnifico pa je z mislimi že tam – kako bi predstavil svoj najbolj ambiciozen božič do zdaj?

"Delam glasbeni spektakel v obliki muzikala. Naslov je Magnifico Superstar. Ker vsak muzikal potrebuje neko zgodbo, je to superbožična zgodba, prirejena po moje z veliko plesa in veliko odrsko produkcijo. Morda lahko rečem, da je to največji muzikal, kar so jih naredili v Sloveniji. Na kratko – je božična zgodba s srečnim koncem," nam je povedal glasbenik.

To bo dvourni spektakel – preplet glasbe, plesa, gledališča, humorja, romantike – nekaj pritiska pa vendar moraš občutiti – kateri del šova v tem trenutku potrebuje največ vaj?

"Seveda je to ples, ker nam je z glasbo veliko lažje. Pa ne zato, ker ga ne bi maral ali se ga veselil, tudi tega dela se zelo veselim, sem pa prosil učitelja plesa in koreografe, naj pomislijo tudi name, da bo meni lažje in ne njim. Prosil sem jih, če oni uporabljajo moje gibe in ne jaz njihove. Imam nekaj svojih 'for' in te so zanje verjetno mačji kašelj," nam je razložil Magnifico.

Ampak kako, saj si bil tudi v folklori, videl vrhunske dogodke v povezavi s plesom?

"Videl, videl, ampak sem igral. Sem amaterski plesalec. Znam to, kar me je mati naučila in pozneje sam v kakšni diskoteki ali veselici," je priznal pevec.

Pri podvigu ne boš sam – kaj si predvidel za bend? Kakšne vloge imajo?

"Mi smo do zdaj vedno imeli samo koncert in ni bilo šova. To je režiran šov in tudi muzikanti, ki so z mano že dolga leta, ne bodo samo muzikanti, ampak imajo svojo vlogo. So kot nekateri moji apostoli: Magnifico po Mateju, Magnifico po Matiji, Magnifico po Aleksandru ... Skupaj združeni v eno misel, fokus, glasbo," je razkril Magnifico.

Kaj pa žanr? Si se zgledoval po kakšnem? Poznamo nekaj kar močnih muzikalov.

"Zgledoval sem se bolj po naslovu. Gre za rock opero Jesus Christ Superstar, ki opisuje zadnji del njegovega življenja. Pasijon. Ta del mi ni najbolj všeč, ker je žalosten, tako da smo šli na začetek. Na rojstvo in slavljenje življenja in na koncu seveda srečen konec z alelujo. Drugače ne morem reči tega na koncu," je za konec še dodal glasbenik.

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