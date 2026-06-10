Magnifico za božični večer pripravlja muzikal Magnifico Superstar.

Mojster odrskega spogledovanja z občinstvom in eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov Magnifico bo božični večer tudi letos praznoval v ljubljanski Areni Stožice. Toda tokrat pripravlja za oboževalce prav posebno presenečenje, glasbeni spektakel s prvinami muzikala Magnifico Superstar, s katerim bo božično zgodbo predstavil na prav poseben in svojstven način.

"Jaz ne samo, da gledam v prihodnost, ampak jo tudi vidim. In drugače ne morem funkcionirati, sem ujetnik svojih sposobnosti in, seveda, razmišljam tudi dlje, o božičih za naslednjih pet let," se je pošalil glasbenik, ki je božični projekt razkril tik pred začetkom poletja.

Magnifico bo svoje številne uspešnice, ki občinstvo vedno spravijo na noge, nadgradil z bistroumnimi teatralnimi domislicami, ki sta jih spilila s kreativnim genijem Juretom Karasom – Slonom v vlogi scenarista. Obiskovalci lahko pričakujejo navdušujočo mešanico gostov presenečenja, ki bodo nasmejali, in poskočnih ritmov, kot se za božič v Stožicah spodobi.