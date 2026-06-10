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Glasba

Magnifico za božični večer pripravlja muzikal Magnifico Superstar

Ljubljana, 10. 06. 2026 14.55 pred 14 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Magnifico Superstar

Magnifico se je lotil novega kariernega podviga – muzikala z naslovom Magnifico Superstar. Kakšno presenečenje pripravlja za oboževalce, je z ekipo javnosti premierno predstavil v svojem glasbenem studiu v ljubljanskem Tivoliju. Glasbeni spektakel s prvinami muzikala bo v ljubljanskih Stožicah decembra božično zgodbo predstavil na unikaten način. Magnifico bo svoje številne uspešnice, ki občinstvo vedno spravijo na noge, nadgradil z bistroumnimi teatralnimi domislicami. Te že pili v družbi kreativnega scenarista Jureta Karasa – Slona, pomembnega člena uspešnice Na žaru, na kateri se je odmevno pekel tudi Magnifico.

Mojster odrskega spogledovanja z občinstvom in eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov Magnifico bo božični večer tudi letos praznoval v ljubljanski Areni Stožice. Toda tokrat pripravlja za oboževalce prav posebno presenečenje, glasbeni spektakel s prvinami muzikala Magnifico Superstar, s katerim bo božično zgodbo predstavil na prav poseben in svojstven način.

Magnifico za božični večer pripravlja muzikal Magnifico Superstar.
Magnifico za božični večer pripravlja muzikal Magnifico Superstar.
FOTO: Marko Delbello Ocepek

"Jaz ne samo, da gledam v prihodnost, ampak jo tudi vidim. In drugače ne morem funkcionirati, sem ujetnik svojih sposobnosti in, seveda, razmišljam tudi dlje, o božičih za naslednjih pet let," se je pošalil glasbenik, ki je božični projekt razkril tik pred začetkom poletja.

Magnifico bo svoje številne uspešnice, ki občinstvo vedno spravijo na noge, nadgradil z bistroumnimi teatralnimi domislicami, ki sta jih spilila s kreativnim genijem Juretom Karasom – Slonom v vlogi scenarista. Obiskovalci lahko pričakujejo navdušujočo mešanico gostov presenečenja, ki bodo nasmejali, in poskočnih ritmov, kot se za božič v Stožicah spodobi.

Magnifico muzikal Magnifico Superstar stožice božič
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