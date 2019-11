Pred četrt stoletja je priljubljeni glasbenik Magnifico med poslušalce izstrelil svoj prvi samostojni studijski album Od srca do srca. Svojim oboževalcem in nostalgikom se je po več kot dveh desetletjih od izdaje prvega albuma poklonil s posebno gesto: znova je izdal album Od srca do srca, a tokrat na vinilni plošči.