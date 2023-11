Magnifico: Moje zasebno življenje ni prav avanturistično

"25. novembra nastopam na festivalu Kurzschluss, kjer sem bil že večkrat, a to je bilo pet, šet, sedem let nazaj. Sem videl, da so napisali Lassie se vrača in se mi to kar dopade. Uzjemen festival, zelo dobro je organiziran in to bo najverjetnje edini koncert v Ljubljani v tem jesensekm delu turneje, imenovane Jesenska romanca," nam je povedal Magnifico , ki čez nekaj dni začenja z jesenskim delom turneje: "Zvrstilo se bo deset koncertov in jaz se jih zelo veselim. Vsak koncert je poseben, uglasim se na publiko in poiščem frekvenco z njimi, zato je zame vsak koncert poseben."

Čeprav ne potuje preveč rad, pa mu koncertiranje po Sloveniji ne predstavlja trpljenja: "Naša prednost je, da država ni zelo velika in hitro prideš iz enega konca na drugega. V tem trenutku se mi to zelo dopade in še nikoli nisem tako užival na somačih koncertih v Sloveniji. V bistvu jih imam vedno raje. V zadnjem času sem vzljubil svoje delo in sebe, tako sem v tem času v najboljšem stanju, kar ste me lahko videli."

"Tega, da rad kuha, nisem mislil deliti ali se s tem hvaliti. To je nekako ena moja rutina. Intima. Danes bom skuhal eno tako preprosto hitro hrano, zato ker nimam veliko časa. Sem vešča gospodinja, ki vsak dan kuha in znam na hitro iz nič narediti nekaj. Nisem toliko spontan, sem pa iznajdljiv," nam je zaupal Magnifico. Kot smo izvedeli, ima pevec celo svoj vzdevek-zlata copata Kosez: "Najprej sem bil samo copata, potem sem si pa dam dal ta čin, da se razlikujem od ostalih copat."

Naslednje leto bo za glasbenika posebno, ljubilejno, saj bo obeležil 30. obletnico kariere, ob tej priložnosti pa bo izdal tudi dve vinilki. "Prva stvar, ki jo bomo naredili, bo izid dvojnega albuma s singli, ki so postali hiti, sledilo pa bo še nekaj posebnih izdaj. Ena plošča bo filmska in izšla bo moja nova pološča," napoveduje Magnifico, ki je zadnji album izdal pred sedmimi leti in dodaja, da v tem času v hiši vlada vznemirjenje.

Je pa tudi človek rutine, čeprav je bil najprej o sebi precej prepričan, da je avanturist: "Moje zasebno življenje ni ravno avanturistično. Mislil sem, da bom potoval, pa me nič od tega ne veseli. Spoznal sem, da me še najbolj veseli navaden dan, ki se isto začne in konča, kot vsak drug. To mi je najbolj všče, me pomirja in me dela zadovoljnega."

Prelomnice pa ne doživlja le v karieri, s katero bo naslednje leto obležeil že tretje desetletje delovanja, nedavno je postal tudi prvič dedek. Sin Peter se je razveselil hčerke, Magnifico pa vnukinje. "Sin je dobil hči, to pomeni, da sem jaz postal dedek in moja žena babica ali stara mama. Nismo se še dogovorili, kako bodo njo klicali in kako mene, mislim, da se bo to samo razpletlo. V hiši je velika sreča, vznemirjenje, radost, ki je še nikoli nismo bili deležni, saj nismo navajeni na punčke. Je cela atrakcija," pa nam je še zaupal novopečeni dedek.

Nov studio si deli s sinom

Čeprav studio v resnici ni nov, je pa prenovljen. Magnifico s svojo skupino še vedno vadi in dela v Tivoliju, so pa v najem vzeli še dodatne prostore, ki so jih preuredili in jim dali staro obliko, s katero ohranjajo akustiko prostora samega, ki so ga naredile legendarnega. Z njim v skupini deluje tudi brat, a z njim ne dela zaradi nepotizma, poudarja, temveč zato, ker je pri svojem delu zelo dober. "Res mislim, da veliko zna. Najbolj me je pritegnilo njegovo znanje, pravilna presoja in pravilen pristop. Prav zato skupaj dobro funkcionirava," pravi o mlajšem bartu, s katerim sodelujeta že od začetka.