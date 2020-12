Magnificov spletni božični koncert z rekordno prodajo vstopnic

Koncert bo drugačen od tistih, ki so jih Magnificovi navdušenci vajeni, ko množice pod odrom plešejo in prepevajo. Priljubljeni pevec bo tokrat na stežaj odprl vrata v studio Dom Svobode in poskrbel za romantičen božični večer. Kot posebni dodatek večera bo občinstvu na voljo še dodaten glasbeni dogodek. Po končanem koncertu se bo Magnifico prelevil v mojstra za mešalno mizo, kjer DJ MGNF stavi na kitsch-romantic-disko set.