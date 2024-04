Maja Keuc: Moja dvajseta so bila čustveno bogata

Nepredvidljive okoliščine pandemije so Majo Keuc v letu 2020 pripeljale v Slovenijo. Sproščeno in ustvarjalno okolje domačega terena pa jo je spodbudilo, da se znova preizkusi v ustvarjanju glasbe v maternem jeziku. Pevka s prvo novo pesmijo, ki nosi naslov Labirint, napoveduje novi album Sončnice, na katerem bo deset avtorskih pesmi.

Pevka Maja Keuc je z novim singlom Labirint najavila novi album, ki bo nosil naslov Sončnice. Avtorska skladba poslušalca popelje skozi globine spoznavanja lastne ranljivosti in strahov. Osredotočena je na trenutek, ko se zavemo, da smo na svoji poti sami, da nihče ne more namesto nas prevzeti bremena, ki ga nosimo globoko v sebi. Spodbuja ga k sprejemanju te resnice, obenem pa bodri na poti samoljubezni. Ključno je, da podremo svoje zidove in odpremo srce v vsej svoji ranljivosti in razsežnosti.

Kot pravi Mariborčanka, nova pesem v sebi nosi neko upanje: "Govori o tem, da po izkušnjah, ki mogoče niso bile tako prijetne, še vedno verjameš v ljubezen in si se še vedno pripravljen odpreti neki osebi, četudi ne veš, ali boš iz tega labirinta prišel cel. Zavoljo tega, da res daš neko priložnost, kot se spodobi, pa si pripravljen oditi vanj."

Da začne človek na takšen način razmišljati o ljubezni, se mu mora na ljubezenskem področju nekaj zgoditi. Kaj se je zgodilo njej? "Marsikaj. Na tem področju sem že doživela od vzponov do padcev. Moja dvajseta so bila zelo čustveno bogata. Če sem se iz vsega tega kaj naučila, pa je to, da sem si rekla, da se vse dogaja za moje dobro. Vedno bom v življenju šla za rešitvami in za pozitivo, ker je vedno pomembno, kako sam gledaš na situacijo. In zato se album imenuje Sončnice," odgovarja pevka, ki razkriva, da ima istoimenski naslov tudi ena od pesmi na albumu. Kot pravi, so vse pesmi avtorske in samoreflektivne, v sebi pa imajo vedno neko upanje.