Maja Keuc o primorskem raperju Drillu: Res ga močno spoštujem!

Primorski raper Drill je tokrat združil moči z izvrstno pevko in udeleženko prve sezne šova Slovenija ima talent Majo Keuc, ki ustvarja pod imenom Amaya. Njuno prvo skupno glasbeno sodelovanje sta naslovila Mladi samo enkrat, v videospotu pa je Maja sedla tudi na konja.

"Skladba je oda mladosti, ki govori predvsem o tem, da si lahko mlad za vedno, če se tako počutiš, in da leta v resnici ne igrajo vloge. Se pa – kot vse stvari – tudi mladost enkrat konča, zato jo je treba ceniti in dihati s polnimi pljuči, torej živeti življenje na polno! Prav tako opozarjava, da je treba mladini pustiti uživati mladost – da tudi takrat, ko ostarimo, ne pozabimo, da smo bili vsi (oziroma smo še vedno) enkrat mladi. Komad sva posnela pri devetindvajsetih letih s priokusom, da nama dvajseta polzijo iz rok, ampak prepričana, da bova v sebi mlada za vedno," sta ob izidu pesmi dejala Maja Keuc, ki ustvarja pod imenom Amaya, in Drill Pesem sva ustvarila s pomočjo priznanih glasbenikov, kot so Tadej Košir, ki je prispeval zvok električne kitare, bobnar Davidom Morganom in klaviaturist Denisom Beganovićem, ki je zaigral na matrico producenta Primoža Goloba "Taubeja", miks in mastering skladbe pa sta delo producenta Rodaha.

icon-expand Maja Keuc občuduje raperjevo vztrajnost in delavnost. FOTO: Arhiv izvajalke

"Drilla res močno spoštujem! Surov 'flow', močno in zelo spretno ubesedena vsebina, redek občutek za melodijo in intonacijo, karizma, ki se je ne da prezreti ... hkrati pa res občudujem njegovo vztrajnost in delavnost! Tudi primorščina mu ne škodi (smeh)," je o glasbenem sodelovanju dejala Maja, Drill pa ob tem doda: "Amayo spremljam že več kot deset let, in odkar sem jo prvič slišal peti, sem si neizmerno želel sodelovati z njo, saj menim, da je najboljša vokalistka pri nas in daleč naokoli, izjemen talent in zelo karizmatična, topla in skromna oseba, ki je rojena za odre. Pri njej se opazijo pevska kvaliteta svetovnega kova, neomejen razpon, smisel za ritem in odrska prezenca – skratka, paket, ki ga ima redkokdo. Zelo sem vesel, da sva se povezala, skupaj ustvarila ta komad in začrtala nadaljnje sodelovanje."

icon-expand Drill meni, da je Maja najboljša vokalistka pri nas. FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem pa je dobila tudi vizualno podobo. Videospot so snemali na različnih lokacijah, in sicer na kmetiji Medljan, v zabaviščnem parku v Luciji, ob čebelnjaku v Sv. Petru in na polju sončnic v Novi vasi. Maja pa se je za potrebe snemanja tudi povzpela na konja in prijela za uzde: "Kot punčka sem vsake poletne počitnice hodila na ranč s konji, kjer smo z ostalimi otroki skrbeli vsak za svojega konja, se učili jahati, tam spali in počeli stvari v naravi. Konje obožujem, so neverjetno senzibilna bitja. Ko sem po res dolgem času sedla nanj, sem začutila kar malce strahospoštovanja in mislim, da je tako kar prav. Je pa bilo sedeti na konju v tej obleki in petkah kar izziv. Samo upala sem, da se mu ne bo utrnila zamisel, da bi bilo fino v tistem trenutku izvesti kakšno preskakovanje ovir ali pa tek v naravi (smeh)," je strnila vtise s snemanja.

icon-expand Za potrebe snemanja spota je pevka prijela za uzde. FOTO: Arhiv izvajalke

Za raperja Drilla je bilo snemanje videospota zelo zanimiva izkušnja, predvsem zato, ker se je znova preizkusil v vlogi režiserja in v spot vključil tudi živali z istrskega podeželja, s katerimi je bilo po njegovih besedah zelo zabavno delati:"Snemati smo začeli že v poletnih mesecih, zato je spot zelo barvit in poletno obarvan, prav tako sem želel s zrelim sadjem, ki v spotu pada v mleko, prikazati mladost v živih barvah ob v čistoči beline, ki pa tako kot sadje ne traja večno. Pod montažo sva podpisana z bratom Alanom, ki je tudi posnel in obdelal videoposnetke, pri snemanju sta nam na pomoč priskočila tudi Matej Simčič in David Janušič."