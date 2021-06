Maja Keuc po 10 letih spet prepeva v slovenščini

"Zala in Gašper sta bila moja prva izbira, ko sem razmišljala, kdo pri nas bi znal najbolje zajeti čustvo in temo skladbe, ki je zame tako zelo osebna. Zame sta onadva več kot potrebna osvežitev na domači sceni in ko mi je Zala poslala prvo različico besedila, sem začutila, da je to to," je ob izidu pesmi povedala Maja, ki na slovenščino po življenju v tujini glede drugače.

"Nekako sem svoj materni jezik po vseh teh letih tujine začela dojemati čisto drugače. Še bolj golo in iskreno se počutim. Prav klišejsko se sliši, a vse, kar je domače, znam sedaj veliko bolj ceniti in imam slovenščino še bolj rada, čeprav obožujem učenje tujih jezikov. Stikov s tujino absolutno nisem prerezala in se prepuščam življenju, trenutno pa čutim, da si želim ustvariti še več materiala v slovenščini. Slednje je trenutno zanimiv proces, saj sem navajena čisto druge vrste fraziranja in izražanja in mi tovrstno ustvarjanje predstavlja vznemirljiv izziv. Navdihuje me dejstvo, da se je v desetih letih od mojega začetka kariere tudi na domačih tleh predvsem med mladimi precej dvignil nivo glasbene produkcije in da za svoj želeni zvok ni več treba čez lužo."