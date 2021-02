Maja Keuc še vedno hrani zaročni prstan

Maja Keuc, ki ustvarja pod imenom Amaya, se predstavlja z novo pesmijo Sleep Alone, ki jo je napisala, ko je bila v svojem najbolj ranljivem obdobju – takoj po razhodu z dolgoletnim partnerjem Jonahom Nilssonom. Zanjo je posnela tudi videospot, v katerega je vključila osebna ljubezenska pisma in zaročni prstan.

icon-expand Maja Keuc se po vrnitvi v Slovenijo predstavlja s prvo avtorsko pesmijo, ki je zelo osebna. FOTO: Katja Jakus

Maja Keuc je ob izidu novega glasbenega materiala povedala, da je dve leti čakala na pravi trenutek, da izda pesem Sleep Alone: "Na neki točki sem si morala priznati, da vso zgodbo v resnici še vedno zadržujem pri sebi, ker se še nisem dokončno poslovila. S prvim singlom letošnjega leta (Goodbye) sem se odločila, da moram preteklost pustiti za seboj, četudi me mora srce še malo dohiteti. Mislim, da je Sleep Alone moja najljubša skladba do sedaj." Za novi singel je v Stockholmu posnela spremljavo 30-članskega orkestra v legendarnem studiu Abbey roads (sedanjem Baggpipe). Hkrati pa je bil to tudi studio, v katerem je spoznala zdaj že bivšega zaročenca. "Včasih si rečem, da so nekatere stvari preprosto preveč neverjetne, da bi bile naključne, in da se resnično vse zgodi z razlogom. Hkrati pa je to prva avtorska pesem, odkar sem prišla iz tujine. Zanjo nameravam posneti tudi različico s slovenskim besedilom, ki že nastaja in česar se zelo veselim. Vsekakor menim, da lahko pesem še bolj osebno naredi prav materinščina,"pove o svojih glasbenih načrtih.

icon-expand Maja Keuc na snemanju videospota za pesem Sleep Alone. FOTO: Katja Jakus

Pesem je dobila tudi vizualno podobo. 29-letna pevka je tokrat sodelovala z isto ekipo Max visualskot pri videospotu za pesem Goodbye. Tudi tokrat so se lotili enakega podviga – posneti videospot v enem poskusu. "Z menedžerko Niko sva dolgo iskali stanovanje, ki bi bilo prostorno, z retro pridihom in kar se da domačno. V središču Ljubljane smo našli popoln prostor, v katerega sva z Niko nato s štajerskega konca privlekli dva kombija raznih stvari, ki so jih posodili babice in dedki. Kot nalašč v moji domači vasi (Svečini) stoji grad, v katerem se skrivajo Zakladi iz podstrešja, ki jih zbirata zakonca Hauptman, ki sta nam posodila neverjetno dragocene retro predmete. Rekli sva, da bova odprli kar spletno stran Hrčkarija in najin tovorni kombi oblekli v plišastega hrčka." (smeh)

icon-expand V videospot je vključila tudi zelo osebna pisma. FOTO: Katja Jakus

V pripovedovanje zelo osebne zgodbe pa je vključila precej osebnih stvari. Med drugim sporočila, ki si jih je dopisovala z nekdanjo ljubeznijo. "V videu prebiram pisma, na katerih so sporočila iz MySpacea, kjer sva si z Jonahom začela dopisovati že pri mojih rosnih 17 letih. Želela sem, da so napisana na roko in da ima cel video tak retro vibe, ki vsaj meni vzbuja občutek nostalgije. Vsi ti predmeti v videu so stari od 50 do 80 let ter imajo ogromno zgodovine. Celotna pesem je zame en velik izliv emocij, in želela sem, da je vse v vidu narejeno z dušo."

V videospotu se pojavi tudi roka kot nekakšen privid: "Ko prebiram pisma, se začenjam spominjati vseh romantičnih trenutkov, ki me v tistem trenutku vrnejo v preteklost. Moje hrepenenje po teh občutkih sproži to, da si v glavi predstavljam, da se Jonah naenkrat pojavi pred mano in me želi odpeljati nazaj v to obdobje, a oba veva, da povratka nazaj več ni. Roka je torej njegova – a je v bistvu le privid in moja predstava," pojasni enega od prizorov v videospotu.

icon-expand FOTO: Katja Jakus icon-chevron-left icon-chevron-right

Spot se zaključi v preddverju, kjer Maja odpira kovček iz Stockholma in v katerem je še vedno njen zaročni prstan."Vse od takrat, ko sem se selila domov, škatlice z njim sploh nisem mogla odpreti. Zdaj sem jo odprla in začutila mir v duši. Da je vse tako, kot mora biti, in da se odločam, da zaupam življenju. Fantje iz ekipe so se potem v šali spuščali na kolena in se zaročali, kar je pripeljalo do tega, da smo prstan izgubili. Skoraj bi si rekla, da je to že neke vrste znak, ko se je vseeno nazadnje zableščal izpod preproge v trenutku, ko sem bosa stopila na nekaj ostrega ..."opiše situacijo priljubljena pevka, ki bi se verjetno strinjala, da se usoda včasih res rada poigrava. Vsi, ki so šli čez podobno izkušnjo, kot je večletni razhod, vedo, da se je včasih res težko dokončno posloviti od nečesa, kar ti je nekoč pomenilo ogromno, če ne celo največ. In tako je tudi z Majinim zaročnim prstanom, ki je nekoč predstavlja simbol ljubezni. Za zdaj ga hrani v predalu, a ne več za dolgo: "Poslala ga bom nazaj na sever, ker se mi zdi tako prav."

icon-expand Maja je skoraj izgubila zaročni prstan. FOTO: Katja Jakus