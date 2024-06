Maja Keuc z novim albumom začarala obiskovalce v Štanjelu

Priljubljena slovenska pevka, ki v zadnjem času preprosto žari, saj je pri sebi predelala določene stvari in na novo zaživela, je s svojo ekipo predstavila pesmi iz aktualnega albuma Sončnice . Njen nastop je bil svež, drugačen in unikaten, so si bili edini vsi obiskovalci, med katerimi sta bila tokrat tudi Majina starša. Koncert je bil namreč eno izmed daril za njunih 60 let.

Med tistimi, ki so uživali v večeru, je bilo mogoče opaziti tudi Danico Lovenjak, Matjaža Kumelja in Uroša Smoleja. "Kaj bi bil najboljši približek idealnemu dogodku? Ko se pod zvezdnatim poletnim nebom sreča dobra družba v objemu odlične glasbe, vrhunskih vin in okusne hrane. Maja je s svojim koncertom odškrtnila vrata in nas povabila v njen svet, predstavila svoj novi album, zapolnila tišino kraškega dvorišča ter segla do srca. Kljub večeru je sijalo sonce," je o dogodku povedal igralec.