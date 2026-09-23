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Glasba

Maja Keuc: Morala sem se na novo vprašati, kaj mi pomeni petje

Ljubljana, 23. 09. 2026 17.18 pred 27 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Simon Vadnjal
Maja Keuc

Letošnje poletje je Majo Keuc močno prestrašila poškodba glasilk, ta je eno naših najboljših vokalistk pahnila v dvome o prihodnosti glede nadaljevanja kariere. Ampak Maja se ne da - za prvi jesenski dan, ki zanjo simbolno obeležuje novo obdobje, je oboževalcem posvetila skladbo z naslovom Za mojo dušo, za nas pa odkrito spregovorila o negotovosti, s katero se sooča v zadnjih časih. Celotnega koncerta zaradi stanja glasilk zaenkrat ne more izpeljati, se pa nikakor ne predaja malodušju in aktivno - pesem po pesem - v studiu ustvarja novi album. Tako govoriti kot peti se bo morala naučiti na novo.

Skladba Za mojo dušo ne potrebuje velikih gest, saj Maja Keuc z interpretacijo pokaže, da moč velikega vokala ni vedno v tem, kako visoko ali glasno lahko poseže, temveč tudi v tem, koliko čustva zna zadržati tik pod površjem. "Pri tej pesmi mi je všeč, da je na prvi posluh zelo neposredna in preprosta, pod površjem pa ima veliko več plasti. Nisem želela, da bi bila to klasična velika balada, pri kateri že od prvega tona veš, kam bo šla. Zame je bilo pomembno, da produkcija ne preglasi zgodbe, ampak ji pusti prostor," o skladbi pravi Maja, producent Martin Štibernik pa dodaja: "Mislim, da nama je uspelo najti pravo ravnovesje med enostavnostjo dobrega pop songa in glasbeno širino, zaradi katere skladba ni tako preprosta, kot se morda zdi na prvi posluh. Predvsem pa sva želela ohraniti prostor za Majin vokal in interpretacijo. Vse, kar je v njej, ima svojo funkcijo."

Maja Keuc predstavlja pesem Za mojo dušo.
Maja Keuc predstavlja pesem Za mojo dušo.
FOTO: Matic Gabriel

Za mojo dušo prihaja v zelo osebnem obdobju Majine kariere, saj mora zaradi zdravstvenih težav z glasom upočasniti tempo in omejiti nastope. Če si sposodimo športni žargon, je Maja trenutno 'na klopi'. Tako kot vrhunski športnik po poškodbi dobro ve, česa je sposoben, vendar telo še ni pripravljeno na celo tekmo. Zmore odpeti nekaj pesmi, celovečerni koncert pa je za zdaj še prevelik zalogaj. Vrnitev zato gradi postopoma, z občutkom, disciplino in brez prehitevanja.

Pesmi včasih najprej najdejo ljudi

Še preden je bila skladba dokončana, je Maja delček objavila na družbenih omrežjih in odziv jo je presenetil. Poslušalci so ji začeli pošiljati svoje zgodbe in v besedilu prepoznavati ljudi ter odnose iz lastnega življenja. "Ko sem videla, kako se je ta delček pesmi dotaknil ljudi, sem poletela. V zadnjem obdobju sem se morala na novo vprašati, kaj mi petje pomeni. Ugotovila sem, da ni samo velik koncert ali popolna vokalna forma. Včasih je dovolj ena pesem, ki pride do nekoga. Čeprav moj glas trenutno še ne zmore celega koncerta, zmore pesem," dodaja.

In v svetu, kjer se od velikih izvajalcev pogosto pričakuje nenehna prisotnost in vedno več, Maja trenutno izbira drugačen tempo. Počasnejši, premišljen, predvsem pa tak, ki ji omogoča, da se k svojemu glasu vrača na način, ki ga lahko telo sprejme.

Za mojo dušo je prvi korak v novem avtorskem obdobju Maje Keuc, ki bo v prihodnjih mesecih prineslo še več nove glasbe, v letu 2027 pa tudi nov album.

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maja keuc pevka pesem za mojo dušo

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Sir Oliver
23. 09. 2026 17.45
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