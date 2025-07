Maja Šuput prekinila tišino: Presodite sami, če je med nama s Šimetom kemija

Zadnje dni so na Hrvaškem vse oči uprte v pevko in voditeljico Majo Šuput ter osemnajst let mlajšega Šimeta Eleza, nekdanjega sanjskega moškega. Po tem ko so v javnost pricurljale eksplicitne fotografije s premca jahte, na kateri se ljubkujeta, so se razširila ugibanja o njunem razmerju. Pevka je sedaj prekinila tišino in nanje odgovorila.

Hrvaška zvezdnika Maja Šuput in Šime Elez sta v teh vročih poletnih dneh poskrbela za še dodaten dvig temperatur. Kot smo poročali, so ju pred dnevi ujeli v objektiv radovedneži sredi intimnega trenutka, ki je dvignil prah v javnosti. Na razkošni jahti v bližini otoka Brač sta se namreč v kopalkah nastavljala soncu ter se zraven objemala, crkljala in poljubljala. Fotografije so nemudoma zakrožile po spletu in sprožile val ugibanj o njunem odnosu.

Še nedavno sta bila 44-letna pevka in 27-letni sanjski moški povezana poslovno, saj je Šime prevzel glavno vlogo v Majinem videospotu za novo pesem, ki jo je izdala dva tedna nazaj. Zdaj pa javnost ugiba, ali se med njima plete kaj več. Še posebej ob dejstvu, da je hrvaška zvezdnica junija razkrila, da se je po šestih letih ločila od svojega moža in je sveže samska. A o domnevni romanci s Šimetom je zvezdnica za hrvaški medij povedala: "Glejte, uničila bom čarobnost, če to zdaj razkrijem," se je pošalila in nadaljevala. "Jaz bi si želela, da ljudje presodijo sami. Ne vem, ali je moja pesem na vrhu lestvice poslušanja zaradi pesmi same, ali ker se gredo ljudje prepričati, kakšna kemija je med nama. Zato naj si vsak pogleda videospot in se odloči, če sva dobra igralca ali je med nama prava kemija," je zaključila Maja, ki te dni uživa na morju in na Instagramu objavlja fotografije z dopusta. Njeni sledilci so zato prepričani, da tam ni sama in da je Šime še vedno z njo. Na eni izmed fotografij naj bi bila namreč njegova roka - sodeč po njegovi prepoznavni zapestnici.

