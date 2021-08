Maja Založnik: Sledim sebi in delam glasbo, ki jo čutim

Maja Založnik je v slovenskem prostoru s svojim neverjetnim vokalom prisotna že leta. Spremljali smo jo na različnih glasbenih izborih in oddajah kot tudi na koncertih, kjer je izbranemu občinstvu predstavljala svoj bogat repertoar od popa, soula, rocka in funka. Sedaj se v novi preobleki predstavlja s pesmijo Voda sem, ti si dlan, za katero je posnela prav poseben, pravljični videospot.

Maja Založnik, nekdanja pevka skupine Luminodoche, je ustvarila nov singl Voda sem, ti si dlan, ki po njenem predstavlja povsem novo Majo. "Tako sem srečna, da končno prihaja moja nova pesem v sodelovanju s švedsko ekipo, v kateri se predstavi nova osvežena in žareča Maja. Stil pesmi je drugačen, kot me je publika vajena. Tokrat sledim sebi in delam glasbo, ki jo čutim, in želim deliti med poslušalce. Nadvse sem hvaležna svoji piarovki, Kaly Kolonič, da mi je napisala tekst za pesem, ker resnično želim delati pesmi v slovenščini," je povedala pevka.

icon-expand Maja Založnik se predstavlja z novo pesmijo. FOTO: Agencija Ekskluzivno

Kaly Kolonič, ki je napisala že vrsto hitov, med drugim tudi za Niko Zorjan in Petro Slapar, pravi, da je pesem resnično posebna. "Govori o tem, da dve osebi vedno najdeta pot ena do druge, saj sta del ene energije. Čeprav pesem Voda sem, ti si dlan na prvi pogleda izgleda ljubezenska pesem, pa je njena metaforika zelo močna in ima globlji pomen. Govori o tem, da v življenju in ljubezni beseda nemogoče ne obstaja. S svojo vztrajnostjo in iskanjem pravih načinov, noben cilj ni nedosegljiv," je zaupala avtorica pesmi Kaly.