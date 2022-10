Maja Založnik: Sledim skritim glasovom in delam to, kar me osrečuje

Maja Založnik predstavlja novo pesem Orion, o kateri je spregovorila za naš portal. Povedala je, da se je sama v preteklosti velikokrat spraševala, ali je sploh dovolj dobra ali zmore, sedaj pa nič več, saj gre do zvezd."Imam to možnost, da vse življenje sledim svojim skritim glasovom in delam to, kar me osrečuje. Pojem, nastopam, ustvarjam in se dotikam srca drugih s svojim glasom, sedaj tudi s svojo pojavo. Kamor koli pridem, me ljudje še bolj opazijo, vidijo mojo transformacijo. Še bolj sem zrasla, v smislu osebne rasti," pravi glasbenica.

Maja je za skladbo Orion posnela tudi videospot, ki si ga lahko ogledate spodaj. Pesem govori o tem, da si moraš v življenju upati."Pravim, da od Oriona in nazaj ni meja, vse je dovoljeno, samo moraš si upati in iti proti svojemu cilju."