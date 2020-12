Maja Založnik v novem spotu z izbrancem

Maja Založnik, ki je nase opozorila na enem izmed največjih glasbenih šovov na svetu, The Voice,ki so ga predvajali v Nemčiji, predstavlja svojo novo pesem Please come home for Christmas, ki je praznično obarvana. Izid pesmi je pospremil tudi nov videospot. Zagotovo gre za najintimnejši videospot, saj je posnet med štirimi stenami pevkinega doma, v njem pa se pojavi tudi njen izbranec Marko Jakofčič.

"Vedno sem si želela božično pesem in ko me je avtor pesmi ter teksta Denis Beganovićpovabil k sodelovanju, niti nisem kaj dosti razmišljala. Pesem mi je bila zelo všeč in smo jo takoj posneli," je povedala pevka, ki dodaja, da pesem govori o tem, da sta se z dragim spoznala za božič in da so to njeni najlepši spomini. In zdaj, ko ga ta božič ni z njo, ga izjemno pogreša in roti, naj se za božič vrne.