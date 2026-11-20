Maja Založnik je na to, da je izjemna vokalistka in interpretinja, opozorila že pred leti. Sedaj pripravlja album z avtorsko glasbo, z njim pa želi poslušalce spustiti bližje, v svojo intimo, in jim pokazati, kdo je Maja. Na to opozarja že prvi singel, ki nosi naslov I don't Remember, v katerem govori tako o odnosu s partnerjem, v videospotu pa je v ospredju iskanje ravnovesja posameznice, ki skozi življenje prevzema več različnih vlog, ki pa jo vse dopolnjujejo.

Maja Založnik pripravlja album z avtorsko glasbo. FOTO: Studio Solograf

Kaj je bil navdih za singel I don't Remember?

V zadnjem letu in pol se mi je vsakdanjik precej spremenil. Časa, ki ga lahko preživim s svojo družino, hčerko Arwen in partnerjem Markom, je vedno manj – k temu prispeva tok življenja, ki ga narekujejo služba, družinske obveznosti, koncerti, snemanja, učenje petja ... Kljub vsemu pa se mi zdi nujno, da si znamo vzeti čas drug za drugega. I Don't Remember je predvsem opomnik, da ljubezen ni nekaj, kar se zgodi. Zanjo je treba skrbeti, se prilagajati, poslušati, spoštovati in jo negovati. Tudi takrat, ko življenje postane naporno. Pesem tako ni le zgodba o partnerskem odnosu, temveč o vseh odnosih, ki jih imamo radi in za katere moramo zavestno ustvarjati prostor.

Kaj bi dejali, da bi najraje pozabili in česa ne bi želeli nikoli izbrisati iz spomina? Česa se najraje spominjate?

Trenutno v srcu ne čutim, da bi želela karkoli izbrisati iz svojega spomina. Verjamem namreč, da so me oblikovale prav vse življenjske izkušnje – tudi tiste manj prijetne in grenke, saj so del poti, ki me je pripeljala do osebe, kakršna sem danes.

Singel I don't Remember je prvi singel prihajajoče plošče. FOTO: Studio Solograf

Je pa zato toliko več trenutkov, ki se jih z veseljem in posebno toplino spominjam. Predvsem tistih, povezanih s starimi starši, ki jih žal ni več med nami. Še vedno se z nasmehom spomnim, kako sva z babico pili črno kavo, ona pa mi je iz kavne usedline brala prihodnost. Pa dedkovih zgodb o ribolovu in mame Fanike, ki nas je vedno rada razvajala z domačo hrano in z veseljem kuhala za vse nas. To so drobni, a neprecenljivi spomini, ki za vedno ostanejo v srcu. Zelo rada se spominjam tudi brezskrbnih jutranjih trenutkov z Arwen, še preden sva se odpravili v vrtec, pa začetkov moje in Markove zgodbe – trenutka, ko sva se spoznala, in vseh lepih spominov, ki so sledili. Lahko bi naštevala še dolgo. Morda so prav ti na videz majhni, vsakdanji trenutki tisti, ki imajo v življenju največjo vrednost in jih z leti še toliko bolj cenimo.

Pesem ima tudi videospot. Pravite, da se v njem prepletajo tri Maje. Katere tri in zakaj?

V videospotu se prepletajo tri moje vloge – mama Maja, poslovna Maja in pevka Maja. Vsaka od njih predstavlja pomemben del mene in mojega vsakdana. Med vsemi tremi nenehno lovim ravnovesje, usklajujem obveznosti in svoj prosti čas, predvsem pa si prizadevam, da ga čim več preživim z družino. Vse tri vloge me na svoj način izpolnjujejo, osrečujejo in soustvarjajo osebo, kakršna sem. Nobene ne bi želela postaviti na stran, saj so vse del mene – to sem jaz.

Kako sicer v vsakdanjem življenju žonglirate med vlogo mame, poslovne ženske in pevke?

Žongliranje med vsemi vlogami je včasih pravi izziv, vendar se trudim, da vsaki namenim svoj čas in pozornost. Ko pridem iz službe, je na prvem mestu Arwen, saj me pogreša in si želi, da čim več časa preživiva skupaj. Veliko ustvarjava, hodiva v naravo in uživava v najinih skupnih trenutkih. Če je prost tudi Marko, se skupaj odpravimo na kakšen izlet ali pa preprosto uživamo doma, v družinskem krogu. Marko ima namreč precej zasedene vikende, saj je roadie znane slovenske glasbene skupine, zato se včasih zgodi, da se tudi po več dni ne vidimo. Iskreno, včasih je res zahtevno usklajevati vse obveznosti, a verjamem, da se z dobro organizacijo in voljo da marsikaj. Pri tem pa je najpomembnejša podpora partnerja. Ko imaš ob sebi nekoga, ki te razume, podpira in ti stoji ob strani, je vse veliko lažje.

Pesem je v angleščini. Vam je ljubše peti v angleškem ali slovenskem jeziku? Zakaj?

Moram priznati, da sem imela pred leti kar nekaj težav s petjem v slovenščini, saj sem glasbeno odraščala predvsem ob MTV-ju in angleško govoreči glasbi. Ko sem začela ustvarjati v slovenščini, pa mi je ta postajala vedno bolj blizu in sem jo vzljubila tudi na glasbenem področju.

Maja Založnik pravi, da v vsakdanjem življenju išče ravnovesje med vlogo mame, partnerke, pevke in poslovne ženske. FOTO: Studio Solograf