Majči: Začutila sem, da se želim vrniti v glasbeni svet, in dala odpoved

Majči na slovenski glasbeni sceni ni nobena novost. Kot nasmejano dekle s harmoniko smo jo spoznali že pred 10 leti, nato pa se je za nekaj časa umaknila iz tega sveta. "V tem času sem živela življenje na drugačen način," je zaupala za naš portal in dodala, da kljub temu ljubezen in veselje do glasbe, harmonike in dobre volje v tem času nikakor niso izginili. "Kljub temu danes vseeno razmišljam drugače, kot sem pred 10 leti. In svet opazujem z drugačnimi očali. Včasih govorim, včasih modro molčim," je povedala.

Majči na slovenski glasbeni sceni ni nobena novost.

Nato se je, tik preden je dopolnila okroglih 30 let, odločila, da je čas za spremembo. Ponovno jo je poklicalo v svet glasbe. "Ideja je prišla, ko smo se z družino Janija Pavca vračali z enomesečnega potovanja po Ameriki. Ko sem prišla nazaj in hodila proti službi, sem razmišljala o tem, da si želim nazaj v glasbo. Poklicala sem Miho Hercoga in dejala, da bom najprej dala odpoved, nato pa ga pokličem nazaj," je povedala pevka, ki je to resnično storila in Miha že kaj kmalu poklicala nazaj. "Rekla sem mu, da je treba v akcijo, da potrebujem pesem in da bo moj prvi nastop 3. maja," je še dodala v smehu.

Pevka je dekleta, ki so se ji pridružila v videospotu, našla v dveh dneh.

Prav takrat je namreč praznovala rojstni dan in Miha je zanjo ustvaril pesem z naslovom Maja rada nagaja. Za pesem je posnela tudi videospot, a za to je bilo treba močno zavihati rokave, saj je bilo za realizacijo video zgodbe zelo malo časa. "Janiju Pavcu na začetku nisem želela povedati za novo pesem, ker sem tudi njega želela presenetiti, a sem ugotovila, da brez njega ne bo šlo. In Jani kot Jani je takoj zavihal rokave in v nedeljo tik pred izidom pesmi smo snemali. V dveh dneh sem našla punce, ki so plesale v videospotu, Nina Pavec je poskrbela za oblačila in ličenje, Sanja in Uroš Rauter sta z veseljem odobrila snemanje na njuni graščini nad Kamnikom, prijatelj Branko je pripeljal svojega rdečega konjička, DJ Yoco pa s svojo ekipo poskrbel za zadnji del videospota, kjer so svetlobni efekti," je povedala Majči.

Na sceno se je tako vrnila v svojem prepoznavnem slogu, s harmoniko v roki in širokim nasmehom na obrazu. "Ko sem razmišljala o tem, ali bi ponovno vstopila v svet glasbe, sem se vprašala, a sem prepričana v to. In sem se spomnila, kako sem zbolela in ležala en mesec v postelji. Potem pa sem si pa rekla, zakaj pa ne. Živimo tako le zgolj nekaj desetletij, kaj pa je to proti večnosti, zato moramo ustvarjati in uživati v tem, kar delamo. Ljudje bi večkrat morali prisluhniti svojemu notranjemu glasu in slediti svojemu srcu," je prepričana pevka, ki ve, da so časi danes drugačni, kot so bili pred 10 leti. "Predvsem družbenim omrežjem se ne moreš izogniti in ker sama nisem najboljša na tem področju, je čas, da svoje znanje nadgradim. Trenutno ima največ zaslug za to, da moji profili živijo, Janijeva hčerka Sara Pavec," je bila iskrena.

Novopečena 30-letnica verjame, da je vrnitev v glasbeni svet prava pot, in verjame vase ter v svojo ekipo.