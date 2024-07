Majo Keuc na odru spremljal prav poseben gost

Maji Keuc se je na odru v Kranju pridružil prav poseben član, njen kuža. "Svoja prva štiri leta je preživel ob vsakodnevnih vajah mojega fanta, ki je bobnar, tako da če je to preživel ... Saj si ga videl, on spi na odru vmes, ko vse hrešči," je o kužku, ki jo je spremljal, povedala pevka, na vprašanje, ali je to pač glasbeni pes ali je samo naglušen, pa je v smehu odgovorila: "To se tudi mi sprašujemo. Sliši zelo dobro, ko ga pokličem za hrano, ko pa požre kaj takšnega, kar ni najboljše zanj, pa se naredi neumnega, tako da kar dobro sliši, očitno."

Pevka sicer v teh dneh predstavlja svoj novi album, ki ga je poimenovala Sončnice. "Nekaj najlepšega je, ko vidiš, da ljudje pojejo tvoje komade in so to zares preposlušali. Mi pa zelo veliko pomeni, da pridejo tudi ljudje, ki še niso slišali albuma, pa vseeno pridejo," je povedala Maja in o kulisi dejala: "Pravim, da nosim svojo dnevno sobo s seboj, ker so te lučke, tepihi in starinski radii in vse to, ker si želim pričarati toplino, ki jo zame imajo Sončnice."