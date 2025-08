Maksim Mrvica: Za nas klasike je značilno, da dosti vadimo

"Košarke na žalost ne smem igrati zaradi rok. Od vedno sem moral vaditi in paziti na svoje roke. Žoga me lahko poškoduje," nam je povedal pianist Maksim Mrvica .

Ko hrvaški virtuoz sedi za klavirjem, se niti ne opazi, ko pa 197 centimetrov visoki zvezdnik vstane, je hitro jasno, da so v njegovem rodnem Šibeniku zaradi Maksimove ljubezni do glasbe izgubili potencialno košarkarsko zvezdo.

Od žoge torej stran, saj gre vedarle za enega najuspešnejših crossover pianistov na planetu, ki je trenutno na svetovni turneji. Na Ptuju se je z desetčlansko zasedbo ustavil zaradi albuma Segmenti. Tokrat je navdušil z uspešnicami zasedb ABBA in Queen, brezčasnimi klasikami Chopina, Čajkovskega, Prokofjeva, nobena težava pa zanj niso niti filmski hiti od Piratov s Karibov do Igre prestolov.

"Vse te pesmi imajo skupno rdečo nit. Gre za crossover žanr, to je moj prepoznaven zvok. Ne glede na to, če gre za klasiko - npr. glasbo iz filma Igra prestolov zaznamuje orkester, zveni simfonično. Gre za crossover zvok tako pop kot rock pesmi, to vse pesmi povezuje," je povedal.