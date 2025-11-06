Maksim Mrvica znova v Ljubljani

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Policista sta se skregala v prostorih policijske postaje. "Ti si največji norec, kar sem jih kdaj videl!" je zavpil prvi. "Ti si pa idiot, da ni večjega na svetu!" je rekel drugi. Takrat je mimo prišel komandir in rekel: "Očitno sta pozabila, da sem jaz še v službi!"