Glasba

Maksim Mrvica znova v Ljubljani

Ljubljana, 06. 11. 2025 17.27 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Klavirski virtuoz Maksim Mrvica znova navdušuje v naši prestolnici. Po prvem razprodanem koncertu je napovedal dodatni nastop, kjer bo v sklopu velike svetovne turneje v Cankarjevem domu pred slovenskim občinstvom še drugič predstavil svoj dvanajsti studijski album Segmenti.

Maksim Mrvica je svetovna zvezda crossover glasbe z več kot 5 milijoni prodanih albumov ter z zlatimi in platinastimi izdajami v številnih državah. Njegove nastope spremljajo milijoni oboževalcev. Igral je na odrih najprestižnejših svetovnih dvoran – od londonskega Hammersmith Apolla, newyorškega gledališča United Palace Theatre, do kultne operne hiše v Sydneyju in Velike dvorane ljudstva v Pekingu.

Maksim Mrvica v Ljubljani
Maksim Mrvica v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

Maksim to jesen v sklopu velike svetovne turneje Segmenti World Tour, s katero predstavlja svoj dvanajsti studijski album Segmenti, prihaja v Ljubljano. Gre za impresivni spoj klasičnih mojstrovin in svetovnih uspešnic, v katerih se Chopin, Prokofjev in Čajkovski srečujejo z glasbenimi legendami, kot sta skupini ABBA in Queen – vse v Maksimovi prepoznavni, močni interpretaciji.

Poleg novega repertoarja bo imelo občinstvo priložnost slišati tudi nekaj najbolj prepoznavnih del iz njegove dosedanje kariere – vključno z brezčasnimi priredbami, kot so Eksodus, Igra prestolov in Pirati s Karibov.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
06. 11. 2025 18.12
+1
Moj zajcek je tudi mrvica.😂🤣
ODGOVORI
1 0
progresivnidaveknastanovanja
06. 11. 2025 18.08
+1
Na nacionalnem portalu je ena zelo dobro ocenila koncert, raje preberite preden kupite karto : ) Drugace pa ne dvomim v njegove vrhunske sposobnosti
ODGOVORI
1 0
