Maksim Mrvica znova v Ljubljani

Maksim Mrvica je svetovna zvezda crossover glasbe z več kot 5 milijoni prodanih albumov ter z zlatimi in platinastimi izdajami v številnih državah. Njegove nastope spremljajo milijoni oboževalcev. Igral je na odrih najprestižnejših svetovnih dvoran – od londonskega Hammersmith Apolla, newyorškega gledališča United Palace Theatre, do kultne operne hiše v Sydneyju in Velike dvorane ljudstva v Pekingu.
Maksim to jesen v sklopu velike svetovne turneje Segmenti World Tour, s katero predstavlja svoj dvanajsti studijski album Segmenti, prihaja v Ljubljano. Gre za impresivni spoj klasičnih mojstrovin in svetovnih uspešnic, v katerih se Chopin, Prokofjev in Čajkovski srečujejo z glasbenimi legendami, kot sta skupini ABBA in Queen – vse v Maksimovi prepoznavni, močni interpretaciji.
Poleg novega repertoarja bo imelo občinstvo priložnost slišati tudi nekaj najbolj prepoznavnih del iz njegove dosedanje kariere – vključno z brezčasnimi priredbami, kot so Eksodus, Igra prestolov in Pirati s Karibov.
