Malmö v pripravah na Evrovizijo z velikim varnostnim tveganjem

Priprave organizatorjev, da bo največji glasbeni dogodek na svetu, ki bo od 5. do 11. maja, minil brez težav, so v polnem teku. "Imamo konflikt med Izraelom in Hamasom, vojno v Ukrajini, ki vpliva tudi na Švedsko, večja je nevarnost hibridnega vojskovanja, prihaja do kibernetskih napadov. Živimo v težkih časih," je za francosko tiskovno agencijo AFP naštel vodja varnosti mesta Malmö Ulf Nilsson.