Maluma ne bo očka: izdal nov album

"Otrok se bo rodil čez približno pol ure. Da, očka bom in to bo moj peti otrok, ker ... imamo nov album," je Maluma z navdušenjem in širokim nasmehom v javljanju v živo na Instagramu naznanil svoj novi glasbeni izdelek.

Na albumu 7 Días en Jamaicanajdemo sedem novih pesmi, ki so nastale v ritmih reggaetona, reggaeja in dancehalla. K sodelovanju pa je povabil tudi dva jamajška pevca: Ziggy Marley se mu je pridružil pri pesmi Tónica, Charly Blackpa pri skladbi Love. Ostale pesmi na albumu pa so še Chocolate, Agua de Jamaica, Desayun-Arte, La Burbuja in Peligrosa. Vse pesmi pa so tudi že dobile videospote.

"Tistih sedem dni na Jamajki je prišlo ravno ob pravem času, ko sem moral pobegniti in se odklopiti, saj sem sedem let trdo delal na svoji karieri, ne da bi se pri tem ustavil. Spraševal sem se, ali naj še naprej ustvarjam glasbo," je povedal priljubljeni glasbenik.