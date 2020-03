Maluma v Stožicah: Hvala, Slovenija. Rad vas imam

Kolumbijski zvezdnik Maluma je na koncert v Ljubljano prišel z zasebnim letalom iz Prage. Na Brniku je pristal dobri dve uri pred začetkom in se takoj po koncertu na letalo tudi vrnil in poletel proti Nemčiji, kjer ga v torek čaka koncert v Münchnu. Zanimivo je, da si za razliko od nekaterih evropskih držav ni podaljšal bivanja v naši prestolnici, ampak jo je ucvrl naprej. Kar mu zvesti oboževalci malo zamerijo, a posel je posnel. Pred koncertom – tonske vaje ni imel – je na hitro opravil še srečanje z oboževalci oziroma tako imenovan Meet & Great. Za fotografijo s svojim idolom so ti morali odšteti 255 evrov (280 ameriških dolarjev) ali pa če so bili med srečneži, ki so bili izžrebali v nagradni igri. Ampak vrnimo se h koncertu.

Eno uro in pol trajajoč koncertni šov

Koncert v Stožicah se je začel pet minut pred pol deveto, končal pa natančno uro in pol pozneje. Glasbeni sprehod med skladbami je bil ekspresen. Maluma je začel s pesmimi, kot so Mala Mía, Corazón, Vente Pa' Ca in No Se Me Quita (dueta, ki ju je posnel z Rickyjem Martinom). Nadaljeval pa je z uspešnicami Chantaje, Borro Cassettein11 PM.Na oder je priletela tudi slovenska zastava, ki jo je razprostrl in si jo je nadel tudi okrog vratu.

"Hvala, ker ste prišli in kupili vstopnico. Resnično cenim to. To je neverjetno, fantastično. Hvala vam," je nagovoril občinstvo, ki so njegove besede pospremili z iskrenim aplavzom in vreščanjem.

Nato je sledila uspešnica z žgečkljivim besedilom HP. Kolumbijski zvezdnik, ki je med koncertom večkrat dal vedeti, da je ponosen na svoje korenine, je oboževalcem za trenutek predal vokalne vajeti, ob tem pa so tisočera grla prepevala v en glas.