Maluma z mehiško skupino Reik ustvaril novo uspešnico?

Kolumbijski zvezdnik Maluma, ki se je pred pandemijo covida-19 lani ustavil tudi v Ljubljani, je znova združil moči s priljubljeno mehiško skupino Reik. Njihov prvi hit iz leta 2018 Amigos Con Derechos ima na YouTube več kot 522 milijonov ogledov. Tokrat pa predstavljajo novi singel z naslovom Perfecta (Popolna).

icon-expand So fantje iz mehiške skupine Reik zakuhali novo uspešnico? FOTO: Profimedia

Mehiška skupina Reik in kolumbijski zvezdnikMaluma so znova zakuhali eno tistih glasbenih sodelovanj, ki nas osvoji že po prvih nekaj sekundah poslušanja. Tokrat so moči združili v novi pesmi z naslovom Perfecta (Popolna), videospot zanjo pa so snemali v Miamiju pod režijsko taktirkoJessyja Terrera. Lahko bi rekli, da naslov pesmi točno opiše njihovo glasbeno sodelovanje, ki nikoli ne razočara. Čeprav v pesmi Popolnaopevajo ženske, pa lahko rečemo, da je njihovo sodelovanje po treh letih še kako dobrodošlo in znova popolna kombinacija za novo uspešnico.

Tik pred izidom pesmi so se fantje iz skupine Reik pošalili, da so 27-letnega Malumo znova povabili k sodelovanju, ker je edini, ki bo letos imel turnejo ter upajo, da jih bo povabil za predskupino svojih koncertov. Naj omenimo, da se Maluma septembra odpravlja na turnejo po Ameriki. Avtor in član skupine Reik Julio Ramírez je pisanje pesmi opisal kot domače, soavtor pesmi pa je tudiKeityn, ki se je podpisal pod velike uspešnice, kot so: Hawaii (Maluma), Tusa(Karol G) in Agua (Tainy, J Balvin).

''Naš skupni prijatelj je glasbeni producent in avtor Édgar Barrera, ki je poslušal, kaj počnemo, in brez naše vednosti je pesem pokazal Malumi, ki mu je bila všeč. Takoj nas je poklical in bili smo prav tako srečni. Mislim, da je rezultat kaže, da smo odlična ekipa, ki jo sestavljamo, in tudi ta pesem je zelo drugačna od prejšnje. To je bolj ljubezenska, bolj predana. Lahko bi bila celo balada, če ne bi imela takšnega ritma,''je pojasnil Jesús Navarro, vokalist skupine Reik. Reik in Maluma so prvič združili moči leta 2018 v pesmi Amigos Con Derechos, videospot zanjo pa ima na YouTube do danes že več kot 522 milijonov ogledov. Po izjemnem uspehu je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bodo ponovili preverjen recept.

icon-expand Priljubljeni pevec Maluma je po treh letih moči združil z mehiško skupino Reik. FOTO: Profimedia