Glasba

Mame vedo najbolje: Zvezdniku mati napovedala ljubezen

Los Angeles, 19. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Rihanna in ASAP Rocky

Da mame res vedo najbolje, dokazuje tudi ljubezenska zgodba raperja ASAP Rockyja, ki mu je mati od samega začetka prigovarjala, da je Rihanna pravo dekle zanj, čeprav sta bila sprva zgolj prijatelja. Slavni raper je ob tem spominu delil ganljivo anekdoto o svoji pokojni mami, ki je predvidela njegovo romantično prihodnost z Rihanno, njuno prijateljstvo pa se je resnično spremenilo v globoko ljubezen in družino.

Ljubezen je nepredvidljiva in pogosto se prikrade čisto potiho in nepričakovano. To se je zgodilo tudi priljubljenemu raperju ASAP Rockyju, ki ni niti slutil, da se bo iz prijateljstva s pevko Rihanno na koncu rodila ljubezen in obrodila sadove tudi v obliki družine. A kot je zvezdnik razkril v nedavnem intervjuju za New York Times, je bila njegova pokojna mati Renee Black tista, ki je od samega začetka vedela, da je Rihanna prava oseba zanj.

"Moja mama je vsakič rekla, da sicer ve, da so mi všeč dekleta, s katerimi se videvam, a one preprosto niso zame. Videla me je samo z Riri," je povedal zvezdnik in dodal: "Spraševal sem jo, zakaj mi to neprestano govori, ko pa ve, da je Rihanna samo moja dobra prijateljica. Vendar mi je vztrajno zatrjevala, da je prav Rihanna dekle zame in da mame pač najbolje vedo."

Rihanna in ASAP Rocky
Rihanna in ASAP Rocky
FOTO: Profimedia

Rihanna in A$AP Rocky sta se spoznala že pred leti, prijateljevala skoraj desetletje, preden sta leta 2020 potrdila, da sta par. Od takrat sta bodrila drug drugega tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Danes imata tri otroke, triletnega sina RZA, dveletnega Riota in trimesečno hčerko Rocky.

Raper poudarja, da ga navdušuje občutek, da sta bila z Rihanno vedno usojena drug drugemu.

"Bilo je, kot da sva na isti valovni dolžini. Rodila sva se istega leta, moj oče je iz njene države. Toliko podobnosti je, da je preprosto smešno. Hvaležen sem za čas, ko je prišla v moje življenje, saj mislim, da prej nisem bil pripravljen na kaj takega," je še povedal 37-letni ASAP Rocky.

ASAP Rocky Rihanna mati ljubezen

