Mame vedo najbolje: Zvezdniku mati napovedala ljubezen

Ljubezen je nepredvidljiva in pogosto se prikrade čisto potiho in nepričakovano. To se je zgodilo tudi priljubljenemu raperju ASAP Rockyju, ki ni niti slutil, da se bo iz prijateljstva s pevko Rihanno na koncu rodila ljubezen in obrodila sadove tudi v obliki družine. A kot je zvezdnik razkril v nedavnem intervjuju za New York Times, je bila njegova pokojna mati Renee Black tista, ki je od samega začetka vedela, da je Rihanna prava oseba zanj.

"Moja mama je vsakič rekla, da sicer ve, da so mi všeč dekleta, s katerimi se videvam, a one preprosto niso zame. Videla me je samo z Riri," je povedal zvezdnik in dodal: "Spraševal sem jo, zakaj mi to neprestano govori, ko pa ve, da je Rihanna samo moja dobra prijateljica. Vendar mi je vztrajno zatrjevala, da je prav Rihanna dekle zame in da mame pač najbolje vedo."