Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

'Mamo to': Simon Vadnjal skočil v country vode

Ljubljana, 13. 01. 2026 17.34 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Simon Vadnjal

Ikonični ameriški avtomobili, tradicija kavbojev, country ples in zvoki legendarnega bendža so začimbe, ki jih za zven aktualne pesmi Mamo to, uporabil Simon Vadnjal. Glasbenik in naš novinarski kolega je za potrebe videospota tudi dobesedno stopil tudi v škornje in si nadel kavbojski klobuk. Za snemanje pa je angažiral ljubitelje in ljubiteljice country plesov iz Velenja, ki potrjujejo, da je zanimanja za to glasbeno zvrst in kulturo zvrst vedno več. Svoje mladosti, ki so jo zaznamovale kasete Johnnyja Casha se z nostalgijo spominja tudi naš Simon.

Tradicija ameriške country glasbe je začinila zven aktualne skladbe Simona Vadnjala z naslovom Mamo to. "Že vrsto let spremljam rast števila slovenskih ljubiteljev ameriške kulture, njihovih ikoničnih avtomobilov in motorjev, tradicije kavbojev, country plesov ter njihove prepoznavne glasbe."

"Tradicionalni Wild West festival ob Zbiljskem jezeru vsako leto privabi več obiskovalcev, gre za vsako leto večjo skupnost, ki s svojo pozitivno naravnanostjo hitro zleze pod kožo in v ušesa – tudi na sončni strani Alp," nam je povedal glasbenik in televizijec ob izidu nove skladbe, ki bo letos izšla na njegovem drugem albumu avtorske glasbe.

Simon Vadnjal
Simon Vadnjal
FOTO: Matic Gabriel

Da je country glasba zadnja leta spet zelo aktualna tudi na področju globalne popkulture, pričajo albumi zvezd, kot sta denimo Post Malone in Beyoncé, country slog pa je med slovenskimi ljubitelji glasbe priljubljen že desetletja.

Tudi v Sloveniji vsako leto raste zanimanje za priljubljene country plese – tako skupinske v vrstah kot tiste v parih. Simon Vadnjal se je za snemanje videospota za pesem Mamo to povezal s skupino plesalcev plesne šole Spin iz Velenja. Videospot so zaznamovali s prepoznavnimi kavbojskimi klobuki, škornji, karirastimi srajcami in obveznim džinsom. "Pri odraslih tečajnikih je vsako leto več vpisanih, pri nas smo v zadnjih letih organizirali tudi samostojne country plesne tečaje, starost plesalcev pa je zelo različna – od najstnikov do upokojencev," je povedala vodja plesnih skupin in ena od plesalk v videospotu Mojca Robič.

Poseben pečat videospotu pesmi daje tudi lokacija, saj se ob ogledu znajdemo sredi ulic starega divjega zahoda, zgodbo pa je ekipa režiserja Matica Gabriela posnela na posestvu v Slovenskih Konjicah. "Med snemanjem videospota nas je skrbno nadzirala straža sosedov – družina zvedavih surikat, vmes smo poslušali rjovenje leva, ki je kralj tamkajšnjega mini živalskega vrta, pesem Mamo to pa na pamet poznajo tudi že tamkajšnji plamenci," je o dogodivščini na snemanju videa povedal Simon.

simon vadnjal mamo to country

SoulGreg Artist z novo pesmijo sporoča, da je glasba luč upanja

Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
13. 01. 2026 18.28
Zelo rad pogledam country line dance, če ga izvajajo mojstri.
Odgovori
+1
1 0
jablan
13. 01. 2026 18.21
to tud c ni od countrya
Odgovori
+2
2 0
zajfa
13. 01. 2026 18.00
Kaj to spakcal v pol ure, še pred tem pa si pogledali spot Kesha, Pitbull: Timber.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Srbeča koža pri otrocih? Preverite, ali gre za garje
Srbeča koža pri otrocih? Preverite, ali gre za garje
zadovoljna
Portal
Po ženini smrti ostal sam s tremi sinovi
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Njegove teorije o nezemljanih so razdelile svet
Njegove teorije o nezemljanih so razdelile svet
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Hitra sladica brez kuhanja in peke
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450