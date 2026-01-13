'Mamo to': Simon Vadnjal skočil v country vode

"Tradicionalni Wild West festival ob Zbiljskem jezeru vsako leto privabi več obiskovalcev, gre za vsako leto večjo skupnost, ki s svojo pozitivno naravnanostjo hitro zleze pod kožo in v ušesa – tudi na sončni strani Alp," nam je povedal glasbenik in televizijec ob izidu nove skladbe, ki bo letos izšla na njegovem drugem albumu avtorske glasbe.

Da je country glasba zadnja leta spet zelo aktualna tudi na področju globalne popkulture, pričajo albumi zvezd, kot sta denimo Post Malone in Beyoncé, country slog pa je med slovenskimi ljubitelji glasbe priljubljen že desetletja.

Tudi v Sloveniji vsako leto raste zanimanje za priljubljene country plese – tako skupinske v vrstah kot tiste v parih. Simon Vadnjal se je za snemanje videospota za pesem Mamo to povezal s skupino plesalcev plesne šole Spin iz Velenja. Videospot so zaznamovali s prepoznavnimi kavbojskimi klobuki, škornji, karirastimi srajcami in obveznim džinsom. "Pri odraslih tečajnikih je vsako leto več vpisanih, pri nas smo v zadnjih letih organizirali tudi samostojne country plesne tečaje, starost plesalcev pa je zelo različna – od najstnikov do upokojencev," je povedala vodja plesnih skupin in ena od plesalk v videospotu Mojca Robič.