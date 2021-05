Manca Pirc skladbo Ni treba prav veliko posveča svojim staršem

Poletno navihana in romantična skladba Ni treba prav velik o pevke Mance Pirc pa ni prvo glasbeno presenečenje za njene starše. Že pred petimi leti, ob 20. obletnici njune poroke, sta jima Manca in njen brat Luka , sicer tudi glasbenik, pripravila prav posebno presenečenje, ko sta v eni od televizijskih oddaj odpela skladbo Vajina pomlad . Letos pa sta stopila še korak dlje, saj sta jima pripravila pravi film o njuni ljubezni – vse od začetkov pa do letos – vanj pa sta vključila tudi njune prijatelje in jima hkrati obljubila glasbeno presenečenje, ki sta ga poslušalcem predstavila v obliki skladbe Ni treba prav veliko.

''Moram reči, da so mi starši velik vzor! Njuna ljubezen je preprosta, skromna in taka, ki se razdaja za druge, družina pa vedno stoji na prvem mestu. Pravijo, da bodo na koncu vse vloge, ki jih bomo igrali v življenju, vsi dosežki, ki jih bomo dosegli, in vse diplome, ki jih bomo dobili, vredni zelo malo. Najvišja diploma, ki jo lahko v življenju prejmeš, je ta, da si človek. Če nimaš tega, ti vsa izobrazba sveta ne pomaga. Moji starši meni in mojemu bratu stojijo ob strani od malih nog in nama dajejo zgled na poti do te najvišje diplome. Pa ne z besedami, predvsem z dejanji! In za to sva jim z bratom iskreno hvaležna. Prav zaradi tega upam, da bom lahko nekoč tudi sama imela takšno razmerje in bom tudi sama vzor svojim otrokom,'' pravi mlada pevka.