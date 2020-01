Manca Špik in Erosi se pripravljajo na turnejo po Sloveniji

Že tretje leto Manca Špik sodeluje s skupino Erosi . Prvi skupni projekt so uspešno predstavili že predlani, ko so Štajerci stali ob boku Gorenjke. Nedolgo zatem pa presenetili s skupnim duetomBela barka, ki je dokončno zaznamovala njihovo skupno pot. Manca in Erosi se trenutno pripravljajo na veliko skupno koncertno turnejo, ki jo bodo začeli na praznik zaljubljencev, poimenovali pa so jo Mediteranski večer. Ustavili se bodo v šestnajstih krajih po Sloveniji, ponekod se jim bo kot posebni gost pridružil tudi prvi glas Dalmacije, priljubljeni hrvaški pevec Marko Škugor . Na valentinovo Erosi že tradicionalno nastopajo pred množico oboževalcev. Z letošnjim koncertom bodo fantje obeležili 6. obletnico delovanja.

Manca ima v nasprotju z Erosi dolgo glasbeno pot, saj je na glasbeni sceni že 15 let. Ustvarjalni glasbeni eros in izpovedovanje močnih čustev pa vodita delovanja Erosov že vse od začetka. Štirje odlični glasbeniki – tenorista Matej Dolar in Miha Lesjak, baritonist Dejan Korenakin basist Jože Sadek, ki so konec lanskega leta izdali nov singel z naslovomLe bog ve, kako te ljubim, so svoje prve oboževalce pridobili s številnimi priredbami, med katerimi sta tudi Njej in Šum na srcu, sloves romantikov pa jim je ob drugih pomagala ustvariti avtorska skladba Kako naj jo pozabim.