Manca Špik in Kvartopirci znova združili moči za pesem Če verjameš v ljudi

Po uspešnem sodelovanju, ko so leta 2016 na Melodijah morja in sonca s skladbo Pesem prejeli največ glasov obiskovalcev Avditorija Portorož in največ telefonskih glasov, Kvatropirci in Manca Špik predstavljajo čutno balado z naslovom Če verjameš v ljudi. "Vsi imamo v sebi eno iskrico dobrote," so prepričani glasbeniki. "Vsak ima delček sebe dobrega in dajmo to razširiti, da bo čim več dobrega v nas posameznikih in v svetu."

"Skladbo sem napisala zase, vendar mi je bilo po poslušanju prvega demo posnetka takoj jasno, da pesem kar kliče po duetu. Med mano in Kvatropirci je zelo posebna energija in težko je to opisati z besedami. Pa tudi zdi se mi, da se naši vokali tako lepo zlijejo v celoto in zato bi lahko rekla, da nam je to sodelovanje vsem pisano na kožo," je ob izdaji pesmi sporočila Manca, ki je tudi avtorica melodije. Pod besedilo pa se podpisuje Mančin dober prijatelj Rok Lunaček.