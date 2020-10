Manca Špik presenetila z novim duetom

Avtor pesmi in Mančin producent Raay je ob izidu pesmi povedal: " Skladba je v osnovi klasična zabavna balada s poskočnejšim, plesnim ritmom, ki lepo dopolnjuje Mančin dosedanji opus pesmi. Hkrati pa se v ritmu tudi nekoliko spogleduje z valčkom, kot smo ga vajeni pri narodno-zabavnih skupinah. V Mančini ekipi smo se hitro strinjali, kdo bi bil najprimernejši za moško 'protiutež' dueta, in k sodelovanju povabili Gade. Mislim, da nam je uspelo zajeti najboljše iz obeh svetov! "

Duet Tiho potiho je novo delo izjemno plodovite avtorske ekipe, ki Manci Špik stoji ob strani zadnjih pet let. Rok Lunaček je besedilo že od samega začetka predvidel kot čustven in intimen moško-ženski dialog, preprost v vsebini, a globok v sporočilu ...



Manca pa je ob tem dodala: "Duet je bil predviden kot predstavitvena pesem jubilejnega koncerta ob 15-letnici moje glasbene kariere, ki bi se moral zgoditi točno 25. septembra v Cankarjevem domu. No, plani so nam že zgodaj letos povsem padli v vodo, tako da namesto tega izdajam nov duet in nov videospot, koncert pa smo morali prestaviti na prihodnje leto."

"Do zdaj še nismo sodelovali v duetu z izvajalcem zabavne glasbe, tako da je Tiho potiho za nas nova zgodba, nad katero smo navdušeni. Avtorska ekipa nas je z melodijo in besedilom prepričala, z Manco pa smo že na prvi vaji začutili zelo močno navezo," so pripomnili še Gadi.

Manca in Gadi hkrati s pesmijo med svoje poslušalce pošiljajo tudi simpatični videospot, ki so ga z videoprodukcijsko ekipo Neovisuals posneli na Belopeških jezerih z okolico.