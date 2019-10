Manca Špik priznala, da je večkrat komu naključno zapela podoknico

Manca Špik je izdala novo skladbo, ki nosi naslov Serenada. Serenada, oziroma 'podoknica' predstavlja vse tiste podoknice, ki jih Manca ni dobila in ki jih je, kot nam je priznala, povsem naključno zapela marsikateremu stanovalcu. Ponavadi po nastopih in koncertih, ko se je z družbo odpravila domov in se je v njej še vedno zadrževal tisti pravi, koncertni duh, ki ga je do konca izrazila s prepevanjem.