Manca Špik: Vzponi in padci v življenju so nekaj običajnega

"Vzponi in padci v življenju so nekaj običajnega in prej kot to sprejmeš, lažje ti je. V mladih letih sem se za vsak poraz močno obtoževala, sedaj pa sem za vsak neuspeh lahko le hvaležna," pravi Manca Špik ob izidu njene nove pesmi z naslovom Sreča računa nate. "Kar dolg seznam je, ampak od vsega se mi zdi najbolj pomembno, da sem se res iz vseh padcev veliko naučila. To me je utrdilo in izoblikovalo v človeka, kakršen sem danes. Drugače gledam na življenje, svojo zgodovino in vse stvari, ki so se mi dogajale. Hvaležna sem, res. Mogoče se čudno sliši, ampak moramo biti hvaležni za težave, saj je v vsaki težavi darilo in to se človek po 40. letu zaveda," nam je povedala pevka.

Manca Špik je izdala pesem Sreča računa nate. FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand

A pesem z nenavadnim naslovom, katere besedilo je prispevala priznana tekstopiska Urša Vlašič, skriva odgovor: "V današnjem svetu so mladi v medijih in na družbenih omrežjih nenehno bombardirani z idealiziranimi podobami uspeha, slave in lepote. Meja med resničnim in navideznim jim je zabrisana. Vse to jim povzroča nemalo težav pri sprejemanju sebe in lastnih zmožnosti. S pesmijo želim opozoriti na ta problem, tako njihove starše, učitelje kot tudi njih same."

"Padci so del življenja. V svoji pevski šoli se veliko ukvarjam z otroki in mladostniki, s katerimi se veliko pogovarjamo. Vidim, kako socialna omrežja pritiskajo s popolnostjo lepote, idealov, videov in ličenja. Bojim se, da ljudje premalo dajo na to, kar imamo v sebi, jaz pa bi zelo rada, da so vsi otroci sprejeti doma s tem, kar so, ker so vsi dovolj dobri in dovolj sposobni. Predvsem na to apeliram, da ne rabijo biti najboljši in imeti samih petic v šoli ter biti številka ena, to ni življenje. Treba se je maksimalno potruditi in dati vse od sebe, ampak če se kdaj ne izide po njihovih pričakovanjih, pa je tudi v redu. Raje poglejmo bolj vase, kot pa se primerjajmo z lepotnimi ideali in tako naprej," še dodaja Manca. Manca je besedilo uglasbila kar sama, tako kot že pol ducata prejšnjih, pri aranžmaju pa je ponovno sodelovala s priznanim producentom Krešimirjem Tomcem.

Manca Špik pravi, da je hvaležna za vse težave, ki jih je v življenju premagala. FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand

"Končno sporočilo pesmi nam je uspelo prenesti skozi podobo mlade baletke. Na njenem mestu pa bi se prav lahko znašel tudi kak drug nadarjen otrok, še posebej pa tisti, ki ga starši prijavijo na enega izmed mnogih priljubljenih šovov za talente," je še dodala glasbenica, ki o baletki razkriva še: "Ta punca je Valentina, prihaja iz Obale, iz Plesne šole Metulj in se mi zdi, da je tako lepo odigrala to vlogo! Tako zelo preprosta in naravna punca je in takšno sem želela. Avtentično osebo, ki že zelo dolgo pleše oziroma trenira balet in mislim, da trenira od petega leta. Stara je 10 let in res krasna punca. Vsa navodila režiserja je razumela in res je izstopala ter se potrudila. Hvaležna sem, da je odigrala to vlogo."