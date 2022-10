Manca Špik z avtorsko pesmijo povedala svojo zgodbo

Kaj bi spremenili, če bi lahko zavrteli čas nazaj? Marsikdo bi dejal, da mnogo, nekateri celo, da bi spremenili prav vse... A dejstvo je, da nas vse, kar doživimo, lepega in tudi manj prijetnega, oblikuje v to, kar smo. Vse naše izkušnje so dragocene in sčasoma postanejo del nas. Tudi najbolj trpke, tiste, ki jih povzroči izguba, nas na nek način bogatijo celo življenje. Zato Manca pravi, da ne bi spremenila ničesar.

Malodane takoj po izidu zadnjega albuma se je Manca Špik ponovno podala na pot odkrivanja sebe skozi lastne pesmi. Pisanje pesmi je namreč opustila pred desetletjem in od takrat dalje, pravi, ni napisala niti ene same note. Letošnjo pomlad pa je pričelo iz nje kar 'vreti', opisuje, in nastalo je nič koliko pesmi, ki so, kot kaže, morale priti na plan. Manca tako izdaja prvo od teh pesmi, za katero je sama ustvarila glasbo ter začrtala smer za pripoved. Pesem, za katero je besedilo prispeval Mančin dolgoletni prijatelj Rok Lunaček, pa, kot sama pravi, ni samo njena zgodba, temveč zgodba večine njenih poslušalcev. icon-expand Manca Špik se predstavlja z novo avtorsko pesmijo. FOTO: osebni arhiv izvajalke Res sem te ljubila predstavlja šele njeno peto avtorsko pesem od skoraj petdesetih, kot jih je izdala v bogati, 17-letni karieri. Manca to pesem poklanja vsem svojim poslušalcem in obljublja, da prihaja še več. Mnogo več.