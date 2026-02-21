Manchester ves čas skriva prijetna presenečenja

Drži, tak kot je nadimek Yellow Days, ki simbolizira tople spomladanske in poletne (popol)dneve, tak je tudi soul in blues mladega manchesterskega pevca in avtorja. Tako kot dve uvodni temi, bi naj tudi 26-letnikov šesti album (če opusu prištevamo tudi mini-albume ali EP-je) zagotavljal preizkušeno vrsto poslušalskega udobja, to pomeni budi prijetna občutja. Namreč, še Yellow Days-ov septembra izdani samostojni hitič Summer Heat, ki je sanjava funky soul pol balada z nekaj psihadeličnega dodatka v izteku, je nakazoval podaljšanje prav táke slogovne plovbe. Ampak ne! Yellow Days je George Van Den Broek in na delu Rock And A Hard Place se po začetni bonaci začne jugo naglo krepiti. Sprožijo se kitare, big bend iz ozadja postaja vse bolj dominanten. Glavno gorivo veličastne blues in R&B-jeveske old-skool eskalacije pa postane Van Den Breoekov glas, ki z vratolomnimi eksplozijami nemalokrat spomni kar na tiste cunamije, ki jih je na svojih nastopih sprožal neulovljivi D'Angelo, pred njim pa legendarna James Brown in Ray Chales. Ups! Nekaj povsem drugačnega od art-pour-l'artistične indie-ljubkosti, ki jih je Van Den Broeck nizal vse od leta 2016. Ni dvoma, da je Van Den Broek dokončno prevzel občutno bolj odrasel način, tako komponiranja kot tudi izvedbe. Toda nadaljevanje albuma Rock And A Hard Place ostane dinamičen, kajti Yellow Days-ova nova songovska malha stalno nudi še marsikaj, ne zgolj prostodušno máskulinsko razgaljanje prevčevega vpadljivega vokala. Poleg funk, če ne kar p-funk prebliskov, se v niz kompozicij znajde še kaka po kroju Gil Scotta-Herona. Ob poslušanju nekaterih se asociacijsko prikažejo tudi John Lennon, Stevie Wonder, Chris Rea ali pa celo Alex Turner iz Arctic Monkeys in zagrebški Jinx s pevko Yayo (popevka Sharon). Yellow Days je v pogumno eksperimentalni Shoot Me With Your Love Gun blizu Gorillaz, s katerimi je že sodeloval. Še zlasti pa me postava in ekspresivnost Yellow Days-a na teh stopnji spomni na zgodnjega Micka Hucknalla, torej na začetke slavnega, prav tako manchesterskega, čeprav milejšega pop-soul benda Simply Red. Podobnosti med frizuro mladega Hucknalla in Van Den Broeka so le mimobežna opazka. Rock And A Hard Place je prikupna, nato ognjevita in zaradi tega slogovnega kontrasta zelo zabavna stvar.



