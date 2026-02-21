Naslovnica
Glasba

Manchester ves čas skriva prijetna presenečenja

Ljubljana, 21. 02. 2026 11.00 pred 19 minutami 2 min branja 2

Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Zakaj Yellow Days ali George Van Den Broek ni še bolj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ocena: 4,5

poslušalnica album

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
21. 02. 2026 11.11
Evo ga...spet ta
Odgovori
+1
2 1
Cavalleria rusticana
21. 02. 2026 11.19
evo spet ti
Odgovori
0 0
