Manchestrski pop duo poziva najprej-le-naprej (na plesišče)

Zlitje brezskrbno pospeševanega 2-stepa in spogledljivega dekliškega glasu vedno vrže. Piri & Tommy ali manchestrski dvojec je sprva postal tik-tok senzacija, od tega poletja naprej pa tudi mainstreamovska glasbena snežena kepa. Za hitično On & On je bilo naposled potrebno pripraviti in objaviti tudi koherenten videospot. Ta ob avgustovski singlični izdaji sploh ni bil predviden. Še nedavno študentka kemije 22-letna Sophie McBurnie ter njen vrstnik in pobič Tommy Villiers sta nasledila PinkPantheress, ki je lani zmagovala na istem ritmičnem oblaku, Londončanka s komadom Just For Me. Generacija Z prevzema vodstvo (vsaj ta teden). Naj to le traja On & On.

Ocena: 5

FREDDIE GIBBS - Dark Hearted