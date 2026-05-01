Manekenka se podaja na glasbeno pot: Napovedala turnejo

"Glasba je bila od nekdaj moja največja ljubezen in moj največji strah," je na svojem Instagramu zapisala britanska manekenka in igralka Cara Delevingne in še uradno napovedala začetek svoje glasbene kariere. 33-letna Cara je sicer že večkrat izkazala strast do glasbe in petja, leta 2017 je celo izdala svojo prvo pesem z naslovom I Feel Everything. A kot kaže, bo tokrat glasba v prvem planu, z oboževalci je zvezdnica namreč delila napovednika dveh novih pesmi in z navdušenjem napovedala turnejo.

Turnejo bo začela v Evopi z nastopi v enajstih mestih in nato nadaljevala v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki. "Z veseljem lahko napovem svoje prve nastope kot izvajalka. Trenutno sem polno zaposlena z vajami, ampak komaj čakam, da zapojem na koncertih," je zapisala Cara. S sledilci je delila tudi uradni plakat turneje in krajši videopostenek, kako izvaja eno od novih skladb. "Ne morem verjeti, da smo končno tukaj," je zapisala.

