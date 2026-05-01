Glasba

Manekenka se podaja na glasbeno pot: Napovedala turnejo

Los Angeles, 01. 05. 2026 09.01 pred eno minuto 2 min branja 0

A. J.
cara delevingne

Britanska zvezdnica Cara Delevingne, ki so ji slavo prinesle modne piste in se je uspešno izkazala tudi v igralskih vodah, se je zdaj odločila zavzeti še svet glasbe. Z oboževalci je poleg novih pesmi, delila tudi datume prihajajoče turneje, v sklopu katere bo nastopila v Veliki Britaniji, Severni Ameriki in tudi Evropi.

"Glasba je bila od nekdaj moja največja ljubezen in moj največji strah," je na svojem Instagramu zapisala britanska manekenka in igralka Cara Delevingne in še uradno napovedala začetek svoje glasbene kariere. 33-letna Cara je sicer že večkrat izkazala strast do glasbe in petja, leta 2017 je celo izdala svojo prvo pesem z naslovom I Feel Everything.

A kot kaže, bo tokrat glasba v prvem planu, z oboževalci je zvezdnica namreč delila napovednika dveh novih pesmi in z navdušenjem napovedala turnejo.

Turnejo bo začela v Evopi z nastopi v enajstih mestih in nato nadaljevala v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki. "Z veseljem lahko napovem svoje prve nastope kot izvajalka. Trenutno sem polno zaposlena z vajami, ampak komaj čakam, da zapojem na koncertih," je zapisala Cara. S sledilci je delila tudi uradni plakat turneje in krajši videopostenek, kako izvaja eno od novih skladb. "Ne morem verjeti, da smo končno tukaj," je zapisala.

Že mnogokrat prej je Cara v javnosti izpostavila, da se ima za vsestransko umetnico: igralko, manekenko in tudi glasbenico. 

"Opisala bi se kot umetnica in ustvarjalna oseba. Mislim, da radi etiketiramo ljudi, jaz pa sem bila vedno ustvarjalna. Edino, česar res ne znam početi, je slikati ali risati, ampak uporabljam vse, kar lahko, da se kreativno izrazim. Vedno sem rada poslušala in igrala glasbo," je dejala.

Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Sovjetske kavbojke
