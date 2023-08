Maneskin bodo na prvi šolski dan izdali novo pesem

Priljubljeni italijanski rokerji Maneskin bodo 1. septembra, na prvi dan novega šolskega leta, izdali novo pesem. Naslovili so jo Honey (Are You Coming?) , predstavili pa jo bodo tudi na podelitvi glasbenih nagrad MTV, ki bo potekala 12. septembra. Kot poroča Ansa , je zadnji album četverice RUSH ! na platformah za pretočne vsebine zbral milijardo ogledov. Skupina je od začetka leta tudi na vrhu lestvice iTunes, album pa kraljuje tudi na lestvicah v 20 državah, med drugim v Italiji, Franciji in ZDA.

Revija New York Times je uspeh skupine med drugim pripisala slogu oblačenja njenih članov. Novinarka s področja mode Vanessa Friedman se je v prispevku naslovom The Joy of Dressing Like a Rock God (Radost oblačenja v slogu rockovskega boga) razpisala o tem, kako so basistka Victoria De Angelis, bobnar Ethan Torchio, pevec Damiano David in kitarist Thomas Raggi uporabili svoj slog oblačenja, da so z njim lažje predstavili sporočila svojih pesmi.