Maneskin se vračajo na sanremski oder, tokrat kot častni gostje

Za zasedbo Maneskin je izjemno uspešno leto. Italijanski rockerji so namreč na lanskem Sanremu zmagali s pesmijo Zitti e Buoni in si s tem zagotovili pravico do sodelovanja na tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu, kjer jim je še ena zmaga s pomočjo glasov občinstva omogočila odskočno desko v svet svetovnih rock zvezd, Italiji pa organizacijo letošnjega Evrosonga v Torinu.