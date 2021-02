Manouche v zabavnem videospotu Ma sej je vseen

Skupina Manouche, ki razveseljuje koncertno občinstvo s svojo glasbo, humorjem in pozitivno energijo že okroglih deset let, se predstavlja z novo pesmijoMa sej je vseen.

Robert Pikl, avtor skladb in frontmen omenjene skupine, je v zadnjem letu pretežno opravljal opravila, ki so bila večinoma "samoumevna" predstavnicam nežnejšega spola. "Ženi se je iztekla porodniška, ni bilo vrtca, ni bilo šole, v predalih pa prazne posode. Zadnje leto sem bil pretežno varuška, kuharica in vse, kar spada zraven, da se moji dve hčerki Pavlina in Julija nista dolgočasili, medtem ko je bila mamica vsak dan v službi, "je povedal Piki, kot ga kliče večina glasbenih kolegov. Teh res ni malo, saj je kot studijski kitarist gostoval že na več kot 170 albumih in prispeval marsikatero kitarsko linijo skladbam, ki jih redno slišite na naših radijskih postajah.