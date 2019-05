Tyler in Manson na odru s Hollywood Vampires

Šok rocker Marilyn Manson se je med koncertom zasedbe Hollywood Vampires v Los Angelesu, pojavil ob boku Alicea Cooperja, Joea Perryja inJohnnyja Deppa, med pesmijo I’m Eighteen, kasneje pa je prišel na oder tudi Perryjev kolega iz zasedbe Aerosmith Steven Tyler, zapel pa je pesem The Train Kept A-Rollin.

V zasedbi Hollywood Vampires so poleg treh superzvezdnikov tudi Tommy Henriksen, Glen Sobel, Chris WyseinBuck Johnson, rockerji pa so posnetke in fotografije objavili na svojem Instagramu.