Maraaya in Kvatropirci izdali pesem Življenje, ki je navdušila v seriji Ja, Chef!

Izšel je nov duet v nepričakovani kombinaciji Maraaye in Kvatropircev. Predstavljajo pesem Življenje, nad katero so se gledalci priljubljene serije Ja, Chef! na VOYO že nekaj časa navduševali ob epilogu zgodb, ki jih prinaša življenje. Vsi, ki prvo sezono spremljajo na POP TV, pa bodo novo pesem lahko slišali v ponedeljek ob 21.10 v peti epizodi kuharske serije.

"Še preden je bila pesem izdana, smo dobili ogromno sporočil, kdo to poje, kaj je to za ena pesem in kje se jo lahko posluša, saj se delčki pesmi že več kot leto dni pojavljajo v seriji Ja, Chef, kljub temu da ne gre za uvodno pesem ali tematsko pesem serije, enostavno v ljudeh nekaj premakne. Kaj takega se nama še ni zgodilo," je Marjetka Vovk, žirantka šova Slovenija ima talent, opisala prve odzive na pesem. Raay dodaja, da sta po nizu življenjskih zgodb, ki jih nosijo pesmi Drevo, 1000 let in Zdaj pa greš, njuni zbirki ustvarjanja dodala še pesem Življenje, s katero z Marjetko napovedujeta tudi istoimenski album, ki izide v začetku prihodnjega leta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kuharsko serijo Ja, Chef! lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.10 na POP TV.

"Boljše kombinacije kot z izjemnimi vokalisti Kvatropirci, ki jih občudujem, si za to pesem ne bi mogel zamisliti. Fantje izjemno zvenijo tudi v nekoliko drugačnem zvoku, kot smo jih vajeni, sam pa sem pri svojem ustvarjanju od nekdaj ljubitelj kombinacij in duetov," pravi glasbenik in producent. Nad sodelovanjem je bil navdušen tudi Tomaž Krt iz Kvatropircev, ki je povedal: "Nikoli si ne bi mislili, da lahko neizdana pesem pritegne toliko pozornosti in navdušenja. Verjamemo, da tudi zato, ker je besedilo izjemno navdihujoče. Tudi nas je takoj prevzela, je nekaj novega, svežega za nas, zagotovo pa v kombinaciji z Marjetkinim vokalom in našim večglasjem prinaša svež zvok."

Pesem Življenje, ki nas spomni, da po dežju posije sonce in po soncu začne padati dež, gledalci poznajo iz serije Ja, Chef!, v kateri prav Raay poskrbi, da glasbena podlaga ustreza dotični sliki, prizoru, dialogu in samemu dogajanju. O svojem delu je lani povedal: "Neverjetno je videti, kako lahko slovenska glasba popolnoma enakovredno z vso tujo glasbo deluje in podpre kadre ter zgodbo. Svoje delo jemljem predvsem kot odgovornost, ker vem, da je Chef presežek v vseh pogledih – tako v produkciji, igralcih, igri, zgodbi in končni fazi kot tudi v promociji in jasno, jaz dobim prizore brez glasbe, potem pa je treba videti, kaj je režiser želel povedati, kaj je igralec odigral."