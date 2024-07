Maraaya in Luka Basi ob Marjetkinem rojstnem dnevu s prvim duetom

Vstop v novo desetletje življenja je pomembna prelomnica in člana dua Maraaya sta se odločila, da jo obeležita v svojem slogu. Marjetka in Raay sta v razmaku nekaj dni dopolnila 40 let, po čustvenem praznovanju Raayjevega rojstnega dne pa sta Marjetkino obletnico praznovala z izidom nove pesmi. Gre za prvi duet, ki sta ga posnela z dolgoletnim prijateljem in sodelavcem Luko Basijem, pesem pa govori o iskrenem prijateljstvu.

"Danes praznujem 40 let, prišla sem v ta klub. Za rojstni dan sem si poklonila darilo. Izšla je naša nova pesem, duet z naslovom Tu," je o tem, zakaj sta prav danes v svet poslala novo pesem, povedala Marjetka Vovk. Gre za duet, ki ga je duo Maraaya posnel z Luko Basijem.

Maraaya in Luka Basi so posneli prvi skupni duet z naslovom Tu.

Z Luko ju veže veliko več kot le glasbeni svet. "Je najin dolgoletni prijatelj, ne samo v poslovnem, ampak tudi v družinskem svetu. Z leti vedno bolj ugotavljava, da so prijatelji tisti, s katerimi moraš deliti lepe trenutke, lepe dni in tudi sebe," je povedala pevka, Raay pa je dodal: "Ravno takšne obletnice so pokazatelj, kako prazno bi bilo naše življenje brez prijateljev." Prav zato je njihova nova pesem namenjena vsem prijateljem.

Z Luko so postali dobri prijatelji tudi v zasebnem življenju.

Njihovo sodelovanje se je začelo po tem, ko se je Luka prijavil v šov Slovenija ima talent, kjer ga je opazila prav naša žirantka. "Se mi zdi, da sem kar sama malo kriva za Lukovo kariero," se je ob tem zasmejala Marjetka, Raay pa se je z njo strinjal. "Po njunem prvem srečanju me je klicala in mi povedala, da je prišel en fenomenalen pevec. Da je tudi zelo simpatičen. Nato smo po nekaj mesecih začeli sodelovanje, ki je pripeljalo ne samo do lepe glasbene zgodbe, temveč tudi do družinskih druženj," je zaupal.

Zakonca sta si v svoj repertoar pesmi že dolgo želela dodati pesem o prijateljstvu.

Zaljubljena zakonca sta si v svoj repertoar pesmi že dolgo želela dodati pesem o prijateljstvu. "Ko sva naredila besedilo in melodijo, sva si rekla, da morava pesem posneti s pravim prijateljem," je razkrila Marjetka. Tako je padla ideja, da k sodelovanju povabita prav simpatičnega Korošca. "Imela sva nekaj idej, a res sva želela, da je posneta z nekom, s katerim imamo iskreno prijateljstvo. Drugače je peti pesmi, ki so ogledalo tega, kar živiš," je poetično priznal Raay.

Videospot so snemali na različnih lokacijah otoka Krk.

Nad njihovim sodelovanjem je navdušen tudi Luka. "Vesel sem, da sta si prav z mano želela posneti duet, ki govori o pravem prijateljstvu, ker to tudi smo. Samo prelilo se je vse v pesem. Sodelovanje z Marjetko je zame vedno zelo zanimivo. Ona je bila tista, ki je dala prvi DA moji glasbeni karieri, zdaj pa s pesmijo skupaj iščeva DA pri naših poslušalcih. To je tudi pesem o prijateljstvu in sam nobene takšne še nimam," je med drugim priznal pevec, ki se trenutno pripravlja na pomemben korak v svojem zasebnem življenju.

Z zaročenko Nastjo Gabor se bosta kmalu sprehodila do oltarja. "Še ena od življenjskih prelomnic, ki si je brez prijateljev ne moreš zamisliti. Tudi Marjetka in Raay bosta imela pri najini poroki z Nastjo posebno vlogo, a za zdaj naj ostane še skrivnost, za kaj točno gre. Lahko dodam le še to, da je skladba Tu prišla v najbolj primernem času, saj je več kot pesem. Je ogledalo naših odnosov, ki smo jih spletli skozi vsa ta leta," je zaupal Basi in dodal, da pri Marjetki najbolj ceni prav njeno preprostost, iskrenost in to, da je vedno za akcijo in zabavo. "Naj bo še tako slab dan, ko jo srečaš in z njo preživiš pol ure, bo vse spet lepo," je še dodal.

K sodelovanju so povabili lanskoletna udeleženca šova Slovenija ima talent Acro connection.

Videospot za pesem so sicer posneli na različnih lokacijah otoka Krk. K sodelovanju so tokrat povabili lanskoletna udeleženca šova Slovenija ima talent Acro conneciton. "S plesom sta interpretirala ključne vsebine prijateljstva – zaupanje, podporo in spoštovanje," so prepričani.