Maraaya izdala novo pesem Dobr' gre in jo opremila z videospotom

Zakonca Vovk, ki ju poznamo pod imenom Maraaya, sta izdala novo pesem Dobr' gre, za katero sta seveda posnela tudi videospot. Pesem je vedra, saj sta želela v teh časih ljudem dati nekaj pozitivnega - eno pozitivno mantro, kot pravita sama. Tudi, če ti gre vse narobe, si lahko zapoješ to pesem in vidiš, da ni vse tako slabo. Pravita, da jima gre v zakonu in pri osebnostni rasti dobro, saj se vseskozi razvijata v vlogi staršev in na glasbenem področju.

icon-expand