Glasba
Maraaya izdala pesem o najbolj čustveno zahtevnem obdobju njunega življenja

Ljubljana, 16. 10. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
30

Nova pesem Maraaye govori o čustveno najzahtevnejšem obdobju njune kariere. Pesem z naslovom Kdo si ti? govori o iskanju opore in občutku, ki nam da vedeti, da v težkih trenutkih nismo sami. Glasba je namreč že od nekdaj njun jezik, je način, kako izrazita tisto, česar besede ne zmorejo.

Po daljšem ustvarjalnem premoru se Maraaya vračata z novim videospotom za pesem Kdo si ti?, ki je nastala v enem najbolj čustveno zahtevnem obdobju njunega življenja. "Kdo si ti je pesem, ki odraža globino najine duše v najbolj ranljivem in ranjenem obdobju najinega ustvarjanja. V svet jo pošiljava za vse tiste, ki v nekem trenutku iščejo oporo, ko jih življenje preizkuša, ko jim zmanjka moči ali besed. Za tiste, ki potrebujejo občutek, da niso sami, da jih nekdo razume in da se tudi iz najtežjih trenutkov lahko ponovno rodi mir," sta povedala Marjetka in Raay.

Maraaya
Maraaya FOTO: NEO VISUALS

Marjetka je navdih za besedilo dobila ponoči in vanj prelila vsa svoja čustva. "Sredi noči sem se zbudila, vzela v roke telefon in odprla beležnico, kamor pišem besedila. Vse, kar je bilo v meni, vrtiljak občutkov, čustev, bolečine in vprašanj, se je prelilo v besede v eni noči. Kot da bi telo samo našlo način, da izlije vse, kar se je nabralo," je dejala.

Videospot je odsev sodobne digitalne družbe, kjer lahko besede, četudi so zapisane mimogrede, pustijo posledice. Prikazuje, kako hitro lahko z objavami in komentarji vplivamo na druge, ne da bi se tega sploh zavedali, ter skozi zgodbe različnih ljudi spodbuja razmislek o tem, kako mnenje izraziti na spoštljiv način. Nagovarja k sočutju, razumevanju in odgovornosti.

"Z ustvarjanjem najine glasbe želiva priklicati različne občutke in trenutke, ki jih prinaša življenje – vse tiste prelomnice, ki nas oblikujejo. S pesmijo Kdo si ti pa si želiva predvsem to, da najde tistega, ki jo v danem trenutku potrebuje, da ga objame in mu da občutek, da za dežjem vedno posije sonce," sta zaključila.

Maraaya Pesem glasba pevca Kdo si ti?
Naslednji članek

Agropop o novi pesmi: Želimo si, da bi bili Slovenci spet enotni

KOMENTARJI (30)

Papež
16. 10. 2025 16.32
+1
Antipatična
ODGOVORI
1 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
16. 10. 2025 16.25
+2
Zakaj Raay? Zakaj 2x a? Kaj to je oglasno sporočilo?
ODGOVORI
2 0
dule
16. 10. 2025 16.18
+3
ni povratka, madež bo ostal za vedno.
ODGOVORI
3 0
bb5a
16. 10. 2025 16.14
+4
Manj kot bosta zanič komade in ostale poste objavlala... ja manj vaju bo folk šinfu... pač sta zanič in vama je treba to povedat, ker več kot očitno še vedno ne razumeta...
ODGOVORI
5 1
Tenma
16. 10. 2025 16.11
+4
Ne spoštujem, stiskajo in živijo na drug račun...
ODGOVORI
4 0
Pfolca
16. 10. 2025 16.09
+4
Komad ti naredi robot kadarkoli 24/7
ODGOVORI
4 0
kick.your-ass
16. 10. 2025 16.02
-5
Marjetka je moja favoritka... 👍 Ceprav je malo stiskaska pri pogodbah. Je bila pa zanima osnovnošolka 👍
ODGOVORI
0 5
Tenma
16. 10. 2025 16.10
+3
Hja, o tem bi lahko govorili.
ODGOVORI
3 0
bilythekid321
16. 10. 2025 16.01
+6
sorry ampak antipatična do konca. lažje bi jo nosil kot poslušal. 🤷🏻‍♂️
ODGOVORI
6 0
Infiltrator
16. 10. 2025 16.00
+7
Pokvarjena do konca ,zdaj pa neko skoraj žrtev igra
ODGOVORI
8 1
Killing of Hind Rajab
16. 10. 2025 15.56
+7
maaraya...A ta je s Kosovo al kakšno ime je to...slovensko ni definitivno..... ali pa jih je sram slovenstva...
ODGOVORI
9 2
kick.your-ass
16. 10. 2025 16.00
-2
Marjetka in ray Verjento al kaj...
ODGOVORI
1 3
Killing of Hind Rajab
16. 10. 2025 16.31
ray ? a ta je iz Albanije al kako ...?
ODGOVORI
0 0
16. 10. 2025 15.53
+7
Baraba
ODGOVORI
9 2
Delavec_Slo
16. 10. 2025 15.52
+6
A ni že ločena?
ODGOVORI
8 2
Mat3ja
16. 10. 2025 15.51
+7
Maraja... daj mene kontaktiraj. Ti bom napisala 100x boljse besedilo. ......... Sem probala🎶 mala vasica🎶 držala me je nazaj🎶 mala vasica, 2 miljona v raj🎶 rodila sem se prepozno kot gnilo seme v toplo septembersko zemeljo oraj 🎶 sedaj pa čakam na pomlad 🎶 zima miri mi moj vztraj 🎶 novoletno sonce prebuja mi - čebelni rožni barveni raj 🎶 .... 😌
ODGOVORI
8 1
Stojadina-sportiva
16. 10. 2025 16.16
+1
Ocena 4.5
ODGOVORI
1 0
john gotti
16. 10. 2025 15.48
+3
maraja keri
ODGOVORI
5 2
komandos
16. 10. 2025 15.48
+6
Spet ena nova Slovenska izdaja jokanja in stokanja CMERAVCI JEDNI Slo
ODGOVORI
9 3
john gotti
16. 10. 2025 15.47
+5
a to j muska…pnono kam smo zašli
ODGOVORI
7 2
4krogci
16. 10. 2025 15.41
+6
Prej bi mislna!!! Ampak ja se vedno junpromovirate…se vam to zdi OK po vsemu kar je pralo o njiju v javnost??
ODGOVORI
7 1
4krogci
16. 10. 2025 15.40
+9
Komu sta ukradla besedilo???
ODGOVORI
11 2
tmj
16. 10. 2025 15.39
+11
hišo se kr nista plačala izvajalcam ker iščeta vse kar je lahko narobe..pokvarjena
ODGOVORI
12 1
kanarinac
16. 10. 2025 15.38
+15
Po toči zvoniti je prepozno. Vsi smo videli kdo in kaj sta maraja...
ODGOVORI
16 1
