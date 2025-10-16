Maraaya izdala pesem o najbolj čustveno zahtevnem obdobju njunega življenja

Po daljšem ustvarjalnem premoru se Maraaya vračata z novim videospotom za pesem Kdo si ti? , ki je nastala v enem najbolj čustveno zahtevnem obdobju njunega življenja. "Kdo si ti je pesem, ki odraža globino najine duše v najbolj ranljivem in ranjenem obdobju najinega ustvarjanja. V svet jo pošiljava za vse tiste, ki v nekem trenutku iščejo oporo, ko jih življenje preizkuša, ko jim zmanjka moči ali besed. Za tiste, ki potrebujejo občutek, da niso sami, da jih nekdo razume in da se tudi iz najtežjih trenutkov lahko ponovno rodi mir," sta povedala Marjetka in Raay .

Marjetka je navdih za besedilo dobila ponoči in vanj prelila vsa svoja čustva. "Sredi noči sem se zbudila, vzela v roke telefon in odprla beležnico, kamor pišem besedila. Vse, kar je bilo v meni, vrtiljak občutkov, čustev, bolečine in vprašanj, se je prelilo v besede v eni noči. Kot da bi telo samo našlo način, da izlije vse, kar se je nabralo," je dejala.

Videospot je odsev sodobne digitalne družbe, kjer lahko besede, četudi so zapisane mimogrede, pustijo posledice. Prikazuje, kako hitro lahko z objavami in komentarji vplivamo na druge, ne da bi se tega sploh zavedali, ter skozi zgodbe različnih ljudi spodbuja razmislek o tem, kako mnenje izraziti na spoštljiv način. Nagovarja k sočutju, razumevanju in odgovornosti.

"Z ustvarjanjem najine glasbe želiva priklicati različne občutke in trenutke, ki jih prinaša življenje – vse tiste prelomnice, ki nas oblikujejo. S pesmijo Kdo si ti pa si želiva predvsem to, da najde tistega, ki jo v danem trenutku potrebuje, da ga objame in mu da občutek, da za dežjem vedno posije sonce," sta zaključila.