Glasba

Maraaya o koncu sveta: Želela bi biti z ljudmi, ki jih imava najraje

Ljubljana, 11. 03. 2026 14.08 pred 12 minutami 3 min branja 3

Avtor:
K.A.
MARAAYA

Kaj bi storili, če bi bil jutri konec sveta? Marjetka in Raay Vovk bi želela biti z ljudmi, ki jih imata najraje, in o tem govori tudi njuna nova pesem. Konec sveta je pesem o minljivosti življenja in o tem, kaj na koncu zares ostane. Ob tem sta razkrila tudi, kako bi preživela dan, če bi vedela, da je njun zadnji.

Maraaya predstavljata pesem, ki govori o tem, da je življenje minljivo."Kaj če bi nekdo prišel do tebe in ti rekel, da bo jutri konec sveta? Bi še vedno razmišljal o tem, kaj moraš doseči, kaj moraš narediti, kako moraš izgledati in kaj vse bi moral še imeti? Ali bi si preprosto želel biti z ljudmi, ki jih imaš rad?" se ob izidu novega videospota za pesem Konec sveta sprašujeta Marjetka in Raay.

Maraaya predstavlja pesem, ki govori o tem, da je življenje minljivo.
FOTO: NEO VISUALS

Življenje je kot peščena ura in nikoli ne veš, kdaj in kje se konča. "Prav zaradi tega bi se morali večkrat zavedati, da v dan vstopamo lahkotneje in bolj zadovoljni sami s seboj. Z mislijo, da želimo svetu prinesti nekaj lepega in da se ne obremenjujemo s stvarmi, ki na koncu življenja pravzaprav niso pomembne," sta povedala o tem in dodala, da je pesem tudi o sprejemanju samega sebe in o tem, da se večkrat spomnimo na stvari, ki zares štejejo. "Življenje te najprej potegne v svet dokazovanja. Kaj vse moraš narediti, kaj želiš doseči, kako želiš izgledati in kaj vse bi rad imel. A ko enkrat pogledaš nazaj, vidiš, da vse to, razen trenutkov iskrenosti in ljubezni, pravzaprav ne pomeni veliko. V spominu najbolj ostanejo lepe stvari, ki si jih dal drugim," sta prepričana.

In če bi jima nekdo danes rekel, da je jutri konec sveta? "Definitivno bi ga želela preživeti v družbi najbližjih, v ožjem krogu družine in tudi širše v družbi prijateljev. Za polno mizo domačih dobrot, s kitaro, petjem, plesom in smehom. Z občutkom, da si spustil vse svoje maske in si to, kar si, brez da se obremenjuješ, kaj si drugi mislijo o tebi," sta povedala. Pesem sta izdala tudi kot opomnik, da na marsikaj v življenju nimamo vpliva. Ne moremo vplivati na to, kako se bodo situacije okrog nas razpletle in ne na reakcije ljudi. Lahko pa vplivamo na to, kakšen dan si ustvarimo sami in na kakšen način želimo dan preživeti.

Kaj bi zakonca storila, če bi jima nekdo rekel, da je jutri konec sveta?
FOTO: NEO VISUALS

Slovenski glasbeni duo se je ob izidu nove pesmi mudil tudi v San Marinu, kjer sta nastopila v polfinalu izbora San Marino Song Contest 2026. S pesmijo Alu Alu sta se namreč potegovala za evrovizijsko vstopnico. Na odru v Dogani sta nastopila v močni mednarodni konkurenci dvajsetih izvajalcev iz različnih držav, o napredovanju pa je odločala strokovna žirija. Čeprav se jima pot v veliki finale tokrat ni izšla, pravita, da je bila že sama uvrstitev med polfinaliste velik uspeh. "Na izbor se je prijavilo približno 800 glasbenikov z vsega sveta, med njimi pa je bilo v polfinalu prostora le za dvajset izvajalcev. S pesmijo Alu Alu, ki nosi sporočilo sočutja, ljubezni in miru, sva med evrovizijskimi oboževalci požela veliko zanimanja in pozitivnih odzivov. Najin namen je dosežen," sta povedala o spominih na izbor.

Guilty Of Joy: 'Dobre odvisnosti' so za nas koristne in nikomur ne škodijo

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
13klu?
11. 03. 2026 14.21
Najraje imata tiste ki so z njima podpisali pogodbo in od njih dobivata denar od nastopov
Odgovori
0 0
Viva Espana
11. 03. 2026 14.17
Super komad za gluhoneme
Odgovori
0 0
Amor Fati
11. 03. 2026 14.13
Tezko je, ko kar naenkrat nisi vec popularen tako kot si bil včasih. Vprašajte Jana Plestenjaka, zdej, ko je njegovo vlogo prevzel Serčič.
Odgovori
0 0
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
