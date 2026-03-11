Maraaya o koncu sveta: Želela bi biti z ljudmi, ki jih imava najraje

Maraaya predstavljata pesem, ki govori o tem, da je življenje minljivo."Kaj če bi nekdo prišel do tebe in ti rekel, da bo jutri konec sveta? Bi še vedno razmišljal o tem, kaj moraš doseči, kaj moraš narediti, kako moraš izgledati in kaj vse bi moral še imeti? Ali bi si preprosto želel biti z ljudmi, ki jih imaš rad?" se ob izidu novega videospota za pesem Konec sveta sprašujeta Marjetka in Raay.

Maraaya predstavlja pesem, ki govori o tem, da je življenje minljivo. FOTO: NEO VISUALS

Življenje je kot peščena ura in nikoli ne veš, kdaj in kje se konča. "Prav zaradi tega bi se morali večkrat zavedati, da v dan vstopamo lahkotneje in bolj zadovoljni sami s seboj. Z mislijo, da želimo svetu prinesti nekaj lepega in da se ne obremenjujemo s stvarmi, ki na koncu življenja pravzaprav niso pomembne," sta povedala o tem in dodala, da je pesem tudi o sprejemanju samega sebe in o tem, da se večkrat spomnimo na stvari, ki zares štejejo. "Življenje te najprej potegne v svet dokazovanja. Kaj vse moraš narediti, kaj želiš doseči, kako želiš izgledati in kaj vse bi rad imel. A ko enkrat pogledaš nazaj, vidiš, da vse to, razen trenutkov iskrenosti in ljubezni, pravzaprav ne pomeni veliko. V spominu najbolj ostanejo lepe stvari, ki si jih dal drugim," sta prepričana.

In če bi jima nekdo danes rekel, da je jutri konec sveta? "Definitivno bi ga želela preživeti v družbi najbližjih, v ožjem krogu družine in tudi širše v družbi prijateljev. Za polno mizo domačih dobrot, s kitaro, petjem, plesom in smehom. Z občutkom, da si spustil vse svoje maske in si to, kar si, brez da se obremenjuješ, kaj si drugi mislijo o tebi," sta povedala. Pesem sta izdala tudi kot opomnik, da na marsikaj v življenju nimamo vpliva. Ne moremo vplivati na to, kako se bodo situacije okrog nas razpletle in ne na reakcije ljudi. Lahko pa vplivamo na to, kakšen dan si ustvarimo sami in na kakšen način želimo dan preživeti.

Kaj bi zakonca storila, če bi jima nekdo rekel, da je jutri konec sveta? FOTO: NEO VISUALS