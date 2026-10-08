Maraaya: O tej zgodbi v glasbi redko slišimo

Čeprav so njune ljubezenske pesmi, kot so 1000 let, Le ob tebi, Sva, Darilo in Rožce, postale spremljevalke številnih zaljubljenih zgodb, sta skozi leta odpirala tudi povsem druga poglavja življenja. Duo Maraaya se v svojih pesmih že od nekdaj lotevata zgodb in tem, s katerimi se srečujemo v resničnem življenju.

Maraaya predstavlja novo pesem Ljubim za oba. FOTO: Arhiv izvajalcev

V glasbi za takšne teme pogosto zmanjka prostora. "Vedno znova ugotavljava, da naju poleg ljubezni najbolj vlečejo zgodbe, ki jih ljudje zares živimo. Pisala sva o rojstvu, smrti, družini, otrocih, odraščanju, minljivosti ... in potem pride zgodba, za katero ugotoviš, da jo pozna neverjetno veliko ljudi, v glasbi pa jo skoraj preslišimo," je povedal Aleš Vovk - Raay.

Tokrat sta spregovorila o moči mam. FOTO: Arhiv izvajalca

O vrednosti družine sta spregovorila v pesmi Drevo, o odraščanju in trenutku, ko moraš otroka spustiti na njegovo pot, v Zdaj pa greš, o minljivosti v pesmi Cilj, izgubi in smrti v Bom že kako, rojstvu novega življenja v Zakladu, sprejemanju in inkluzivnosti v Nebesih, z Alu alu alu pa sta se dotaknila tudi nesmisla vojn. "Zdaj zbirki življenjskih zgodb dodajava še eno, ki jo je doživela marsikatera mama, pa jo v glasbi tako redko slišimo," sta povedala ob izidu in dodala: "Pesem Ljubim za oba govori o trenutku, ko eden od staršev odide, mama pa ostane. Z bolečino, odgovornostjo in otrokom, ki ne razume, zakaj se je njegov svet čez noč spremenil. O trenutku, ko se življenje obrne drugače, kot si si ga predstavljal, in moraš sprejeti nekaj, česar nisi izbral in česar nisi tako načrtoval."

Marjetka je pesem napisala po inspiraciji in zgodbi, ki se je oba z Raayem osebno dotaknila. FOTO: Arhiv izvajalcev

Pesem se resda začne skoraj filmsko, a običajno jutro se v nekaj besedah sprevrže v nekaj povsem neobičajnega. "Mama ostane pred enim najtežjih vprašanj: kako otroku povedati, da očka odhaja. A to ni samo pesem o odhodu. Predvsem je pesem o tem, kaj se zgodi potem. O mami, ki mora tudi takrat, ko je sama ranjena, poskrbeti, da otrokov svet ne razpade z njenim. Ki pobere koščke zlomljenega srca in iz njih zgradi nekaj novega. In ki takrat, ko najbolj boli, v sebi najde dovolj ljubezni za oba," sta povedala zakonca Vovk.

Marjetka je pesem napisala po inspiraciji in zgodbi, ki se je oba z Raayem osebno dotaknila. "Ko sem pisala besedilo, sem razmišljala, kako opisati razhod drugače. Ne samo skozi zlomljeno srce nekoga, ki ga partner zapusti, ampak skozi oči družine, ki se v tistem trenutku razdeli. Kar je bilo še včeraj en dom, en vsakdan, ena družina pod isto streho, naenkrat postaneta dva svetova. In vmes je otrok, ki ničesar od tega ni izbral in morda niti ne razume, zakaj je vse drugače," je povedala. Dodala je, da takrat mama ne nosi samo svoje bolečine, ampak poskuša poskrbeti, da otrok kljub vsemu čuti varnost, bližino in ljubezen.

Nova pesem je posvečena vsem mamam. FOTO: Arhiv izvajalca