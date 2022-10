Maraaya: Prava ljubezen ni hollywoodski film

"Prava ljubezen ni hollywoodski film. Prava ljubezen je lahko en dolgočasen dan, dan, ko ti ne gre najbolje, ko si najslabša verzija sebe, pa si še vedno ljubljen, spoštovan in cenjen. Še vedno čutiš podporo partnerja in si le ob njem lahko to, kar si," iskreno o ljubezni razloži Marjetka . Skoraj dve desetletji je sicer minilo od njenega prvega zmenka z zdajšnjim možem in glasbenim partnerjem Raayem .

Ali kot v pesmi zapoje Marjetka: "Le ob tebi sem, kar sem. Poznaš me, vse obraze, moje zmage, poraze, še ko na tleh sem, blizu je nebo. In je lepo." Njun 'v dobrem in slabem' je bila iskrena zaveza. "Velikokrat res rečemo v dobrem in slabem, naredimo pa tega ne. Ko nam je dobro, je vse super. Ko je malo slabo, pa veliko parov ne zna iti čez, se pogovoriti in razumeti. Na življenjski poti vsakega posameznika pridejo ovire, ki te bolijo, slike, na katere nisi ponosen, a to je del tebe in ravno o tem govori ta pesem," še zaključuje Marjetka.